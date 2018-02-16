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Ни следа ни совести: в Европарламенте обвинили Россию в «сеянии раздора в соцсетях и на улицах» США

16 февраля 2018, 01:54  •  225 • В мире
Москва стояла за организацией протестов в США в 2016 году и намеревалась расколоть американское общество. Такие выводы делают авторы доклада, опубликованного на сайте Исследовательского центра Европейского парламента. В документе отмечается, что «кремлёвские тролли» сеяли раздор «не только в соцсетях, но и на улицах» Соединённых Штатов. Протестные акции организовывались в основном из России, говорится в докладе. В заключении отмечается, что даже если американские соцсети не могут найти следов вмешательства Кремля, это не повод для снижения бдительности в отношении российской стороны. Об основных тезисах «разоблачающего» расследования центра — в материале RT.
 
Сторонники Дональда Трампа на митинге в его поддержку, 8 ноября 2016 года Reuters
 

В исследовательском центре Европарламента считают, что «тролли» из России вывели людей на улицы Америки, организовав протесты в 2016 году.

«Они рассчитывали, что более ожесточённые дебаты сыграют на руку Дональду Трампу как более прямолинейному кандидату… Кремлёвские тролли сеяли раздор не только в соцсетях, но и на улицах посредством организации различных протестов… В основном эти акции организовывались из России: для некоторых акций группа BlackMattersUS позиционировала себя как движение за права темнокожих, чтобы заручиться поддержкой американских активистов», — говорится в докладе Исследовательского центра Европейского парламента, с которым ознакомился RT.

В качестве примеров акций, которые были организованы якобы из России, указан антимусульманский митинг в Хьюстоне в мае 2016 года, организованный Heart of Texas, который привёл к столкновениям с протестующими другой группы из Facebook — United Muslims of America. Кроме того, группа Being Patriotic организовала митинги в поддержку Трампа в 17 американских городах в августе 2016 года. Тысячный митинг против Трампа, организованный BlackMattersUS, прошёл в ноябре 2016 года. Все события и предполагаемая к ним причастность России упоминались в материалах американских СМИ, на которые приводятся ссылки в документе. 

В Исследовательском центре Европарламента также признают, что «большинство твитов», якобы проплаченных Россией, «не были напрямую связаны с предвыборной кампанией, но пропагандировали правые взгляды на расовые отношения, мусульманский экстремизм, миграцию и контроль за оборотом оружия, которые с большой долей вероятности могли прийтись по вкусу сторонникам Трампа».

Вмешательство происходило якобы от лица американских граждан, новостных порталов и организаций, но фактически, утверждают в документе, контролировалось «троллями» из России. В докладе, в частности, цитируется американский сенатор Ричард Берр, который объясняет цель предполагаемого вмешательства — «разжечь конфликт… и расколоть общество».

В то же время в центре Европарламента вынуждены были признать, что не следует преувеличивать последствия активности в социальных сетях, приписываемой России. Так, в Twitter российские аккаунты составляли лишь 1% всех твитов о выборах в США.

«Хотя это весьма внушительные цифры, им не следует придавать слишком большое значение. Связанные с российскими «троллями» сообщения составили лишь 0,004% всего контента Facebook, и большинство пользователей их, скорее всего, просто не заметили», — говорится в документе.

Также в докладе отметили роль российских СМИ в предвыборных дебатах, отметив, что RT и Sputnik очевидно поддерживали Дональда Трампа и выступали против Хиллари Клинтон.

  • globallookpress.com
  • © Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

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В заключении доклада подчёркивается, что, даже если доказательства вмешательства России в выборы 2016 года не найдены, это не повод терять бдительность. В центре Европарламента ссылаются на американское издание Politico, которое пишет о том, что Facebook и Twitter не нашли доказательств вмешательства в региональные выборы в США в 2017 году.

«И хотя компании, владеющие социальными сетями, не нашли следов вмешательства Кремля в американские выборы 2016 года, это не повод терять бдительность», — заключается в документе.

  • Сенаторы США во время обсуждения вопроса «российского вмешательства»
  • Reuters

Найти виновного

Американист и профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин усомнился в возможности «кремлёвских троллей» вывести тысячи людей на улицы Америки, а обвинения в расколе американского общества и вовсе назвал «апеллированием к тёмному подсознательному американских и европейских избирателей». По мнению эксперта, Европарламенту подобные домыслы нужны для того, чтобы объяснить, почему европейские избиратели голосуют так, а не иначе.

Домрин объяснил победу Трампа тем, что «американский народ устал от глобалистов и проектов коллективного Сороса», и в США есть потребность в национальном лидере, который будет заниматься интересами самой Америки, а не интересами международного глобального капитала. А обвинения во вмешательстве и расколе американского общества, по словам Домрина, показывают нежелание сторонников Клинтон смириться с поражением в ноябре 2016 года, а также признать наличие острых проблем.

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Напомним, протестное движение, охватившее США в 2016—2017 годах, касалось как расового вопроса, так и прав женщин, представителей ЛГБТ, мигрантов, в том числе мусульман, которых Трамп обещал выслать из страны. Тем не менее, как подчеркивает эксперт, раскол в американском обществе на почве притеснения афроамериканского населения существовал задолго до предвыборной кампании Трампа. 

«Расовый вопрос возник не при Трампе. В США был темнокожий президент целых восемь лет, но расовой гармонии так и не наступило. В США раскручивают расовую карту против Трампа и одновременно против русских… Если кто-то может принимать подобные заявления на веру, это говорит о том, что они такие же недалекие, как и их кукловоды», — считает политолог.

Павел Подлесный, руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН, также сомневается в возможности России и неких «троллей» вывести американских граждан на протесты.

«Мы не можем организовать такие процессы на Украине или где-то ещё рядом. Протестов было много и после выборов президента, но, несмотря на опасения, что США находятся на пороге гражданской войны, общество успокоилось… Эти события были частными, имели свою логику и сейчас затихли», — считает эксперт.

По словам Подлесного, расовую проблему в США решить невозможно.

«Раскол американского общества по расовой проблеме всегда был. При Обаме ситуация за восемь лет правления осложнилась, но тогда Россию ещё никто не обвинял. А нелестные высказывания Трампа в отношении мигрантов из «вонючих дыр» разделяют миллионы американцев», — напомнил эксперт.

По мнению декана факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова, на Западе слишком увлечены критикой в отношении России. Эксперт отметил, что в текущем противостоянии Россия выступает скорее в качестве обороняющейся стороны.

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«Сейчас основное давление оказывается на Россию. Понятно, что на Западе больше возможностей для организации подобного прессинга в соцсетях. Более того, по некоторым данным, сейчас американцы решили поднажать на российского избирателя в «Одноклассниках», где концентрируется основной электорат Владимира Путина», — пояснил Шатилов, отметив «откровенный заокеанский след» в социальных сетях.

Шатилов считает, что обвинения в организации протестов с помощью соцсетей впору адресовать самим США, которые стояли за беспорядками в Тунисе и Египте, а также за протестами на Болотной площади в Москве в 2011 году. А морализаторский и менторский тон обвинителей из США, по мнению Шатилова, неприемлем.

Обвиняй и властвуй

В сентябре 2017 года основатель Facebook Марк Цукерберг заявил о намерении передать конгрессу США данные о фейковых аккаунтах с российской рекламой, которые были получены в ходе расследования. Однако наряду с этим Цукерберг признал, что доказательств этих связей найдено не было.

В конце 2017 года Twitter и Facebook запросили и на тему российского влияния на исход голосования по вопросу брексита. Компаниям пришлось представить парламенту Великобритании данные о степени российского вмешательства в проведённый летом 2016 года референдум. В итоге Twitter снова не смог предоставить доказательства: из 13,5 тыс. аккаунтов, с помощью которых были предприняты попытки повлиять на референдум, лишь 1% был зарегистрирован в России.

Обвинения во вмешательстве звучат и в отношении российских СМИ, таких как RT и Sputnik. Очередное громкое заявление о якобы имевшем место вмешательстве во внутренние дела США прозвучало на сайте Hamilton 68, который был создан для борьбы с «русской пропагандой». Там пришли к выводу, что Россия стоит за ростом популярности в Twitter хештега #DeepState, который обозначает «глубинное государство», а именно группу госслужащих, которая якобы руководит политикой США, не учитывая мнение избранных представителей власти.

В октябре 2017 года американский канал CNN заявил о том, что Россия использовала социальные сети, YouTube и даже игру Pokemon Go для создания расовой напряжённости и раскола среди американских граждан. К такому выводу американские журналисты пришли в ходе собственного расследования. По их данным, Россия якобы стояла за организацией кампании Don't Shoot Us («Не стреляйте в нас»). Кампания через соцсети и видеохостинг освещала случаи полицейского насилия в отношении темнокожих граждан США.

В российском МИД критически отнеслись к расследованию CNN, указав на бездарность американских СМИ в объяснении современных расовых проблем в США.

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