Ни шиша: Страны Персидского залива отказались от любимой забавы из-за коронавируса

Так, 10 марта Минздрав Катара выпустил запрет на курение кальяна во всех ресторанах и кофейнях, пишут "Народные новости". Причиной назван риск распространения коронавируса, несмотря на то что на мундштук надеваются одноразовые пластиковые наконечники.

"Всем ресторанам и кофейням запрещается предлагать для курения кальян ("шиша"). Нарушители этого запрета будут подвергаться административному наказанию", - говорится в сообщении.

Ранее запрет на кальяны ввёл Кувейт.

Курение кальянов является любимым и традиционным занятием арабских народов. Однако во многих странах это увлечение регламентировано и курить разрешается только в строго отведённых заведениях.

К 10 марта число заразившихся COVID-19 в мире превысило 109 тысяч, скончалось более 4 тысяч человек, выздоровело 66 тысяч.

Сложная ситуация с распространением коронавируса и в Европе. Как пишут РИА ФАН, 26 февраля Минздрав Германии объявил о начале эпидемии. Российские музыканты - например, группа Би-2, отказываются от немецких концертов в сложный период.