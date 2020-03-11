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Ни шиша: Страны Персидского залива отказались от любимой забавы из-за коронавируса

11 марта 2020, 18:35  •  78 • В мире
Страны Персидского залива отказались от любимой забавы - традиционного курения кальяна ("шиша") из-за угрозы распространения коронавируса.
Так, 10 марта Минздрав Катара выпустил запрет на курение кальяна во всех ресторанах и кофейнях, пишут "Народные новости". Причиной назван риск распространения коронавируса, несмотря на то что на мундштук надеваются одноразовые пластиковые наконечники.
"Всем ресторанам и кофейням запрещается предлагать для курения кальян ("шиша"). Нарушители этого запрета будут подвергаться административному наказанию", - говорится в сообщении.
Ранее запрет на кальяны ввёл Кувейт.
Курение кальянов является любимым и традиционным занятием арабских народов. Однако во многих странах это увлечение регламентировано и курить разрешается только в строго отведённых заведениях.
К 10 марта число заразившихся COVID-19 в мире превысило 109 тысяч, скончалось более 4 тысяч человек, выздоровело 66 тысяч.
Сложная ситуация с распространением коронавируса и в Европе. Как пишут РИА ФАН, 26 февраля Минздрав Германии объявил о начале эпидемии. Российские музыканты - например, группа Би-2, отказываются от немецких концертов в сложный период.

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