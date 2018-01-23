«Ни шагу назад от Африна»: Эрдоган ответил на призывы проявлять сдержанность в операции против сирийских курдов

Совбез ООН в понедельник провёл заседание по операции ВС Турции в сирийском Африне, но не стал принимать никаких официальных заявлений, ограничившись устным призывом Анкары к сдержанности. Обеспокоенность действиями турецкой стороны ранее выразили министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Между тем, по данным агентства Anadolu, турецким силам удалось выбить курдов с одной из ключевых высот города. Незадолго до этого президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция заранее проинформировала Россию и США о начале военной интервенции и теперь не отступит, пока не достигнет всех поставленных целей.

В понедельник после закрытого заседания Совбез ООН ограничился устным призывом к Турции проявлять сдержанность во время операции «Оливковая ветвь» в Африне против курдов на севере Сирии. Такое заявление сделал постпред Франции при ООН Франсуа Делатр. При этом по итогам консультаций Совбез ООН не стал принимать официальных заявлений по поводу данной ситуации.

«Мы призываем к сдержанности, я не могу говорить за остальных», — заявил постпред Франции, по инициативе которой было созвано заседание.

Между тем турецкая армия в понедельник заняла стратегическую высоту Бурсея в Африне в рамках операции «Оливковая ветвь», сообщает агентство Anadolu. По данным агентства, ВС Турции отбили высоту у курдских отрядов из Сил народной самообороны (СНС) и Демократического союза (ДС), захватив в плен десять курдских бойцов. В сообщении Anadolu утверждается, что с высоты Бурсея курдские формирования обстреливали приграничный турецкий город Килис.

Представители СДС в свою очередь заявили, число жертв среди мирного населения в Африне в результате операции турецких военных достигло 18 человек, ещё 23 человека, включая женщин и детей, были ранены.

«В результате артиллерийских и авиаударов Турции в общей сложности погибли 18 мирных жителей, 23 получили ранения, включая женщин и детей», — приводит сообщение представителя СДС агентство РИА Новости. Представитель курдов также сообщил, что СДС удалось уничтожить два танка ВС Турции, а также нанести урон одному БМП.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре подчеркнул, что страна не откажется от операции и не остановится на полпути.

«С севера Сирии по отношению к нам сколько лет продолжаются провокации. У нас сегодня снова в Хатае есть погибшие от ракетного обстрела. Это не останется без ответа, и они заплатят высокую цену, мы настроены решительно. Ни шагу назад от Африна. Мы об этом с нашими российскими друзьями говорили и с другими силами коалиции», — заявил он.

При этом он жёстко ответил на критику со стороны США, которые призвали Анкару ограничить операцию по времени.

«США нам говорят, чтобы сроки были ограниченными. Я спрашиваю: а в Афганистане, в Ираке ваши сроки закончились? Вы всё ещё там находитесь. Это не высчитывается математически. Как только наша работа там закончится, цели будут достигнуты, операция закончится, и мы уйдём», — приводит его слова РИА Новости.

«Никаких обещаний»

При этом Anadolu сообщило, что в МИД Турции опровергли сообщения том, что Анкара якобы дала России обещание, что операция «Оливковая ветвь» будет ограничена только районом Африна. Об этом заявил ранее вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

«Никаких обещаний Турция не давала ни России, ни какой-либо другой стране. Наша цель — зачистить Африн от террористов и превратить его в безопасную зону. Если Турция захочет начать операцию в другом месте, это будет другая тема и другой разговор. Пока речь идёт о районе Африна, и мы всех информировали», — заявил Боздаг.

Остановить поставки оружия

Обеспокоенность действиями Турции в понедельник выразили некоторые европейские дипломаты, включая министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля и главу европейской дипломатии Федерику Могерини. Так, Могерини сообщила, что в ближайшее время в Брюссель прибудет министр Турции по делам ЕС Омер Челик, с которым она постарается организовать встречу. Она отметила, что турецкая операция вызывает беспокойство ЕС по двум причинам.

«Первая — это гуманитарная сторона. Мы должны убедиться в том, что доступ гуманитарной помощи гарантирован и что гражданское население не страдает от боевых действий. Вторая причина состоит в том, что операция может подорвать возобновление переговоров в Женеве, которые, как мы верим, могут привести к мирному урегулированию», — отметила Могерини.

Со схожим заявлением выступил и госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который при этом добавил, что Вашингтон признаёт право Турции защищать своих граждан от террористов. Он добавил, что Соединённые Штаты намерены вместе с Анкарой решать проблемы в сфере безопасности.

Однако турецкий вице-премьер Боздаг в ходе пресс-конференции заявил, что главным условием для продолжения сотрудничества с США является прекращение поставок оружия курдским формированиям в Сирии, а также возврат оружия, которое они уже получили.

«Мы неоднократно предупреждали наших союзников о том, чтобы они не помогали террористам оружием. Главные условия для продолжения сотрудничества — остановить поставки и забрать ранее поставленное оружие. Наше самое естественное право — ждать этого от наших союзников», — заявил Боздаг.

Зона нестабильности

ВС Турции будут проводить операцию, пока Анкара не одержит верх над всеми формированиями курдов в Африне, считает директор Центра востоковедных исследований Владимир Аватков.

«Турецкая Республика неоднократно заявляла, что её не устраивает скопление сил и вооружений на границе с ней со стороны Сирии, не устраивает усиление отдельных курдских группировок, которые, с точки зрения Анкары, являются террористическими. Турция будет вести эту операцию, пока хватит сил и средств для борьбы с этими группировками», — рассказал Аватков RT.

По мнению политолога, дестабилизация ситуации в данный момент представляет определённую выгоду для Соединённых Штатов.

«Это очередная дестабилизация, которая выгодна Соединённым Штатам. Россия своими действиями показывает, что нужно правильно выбирать партнёров. Если курдские группировки выбрали США в качестве партнёров по диалогу, то они оказываются в совершенно другой, недружественной среде. Мы не оказываем поддержку Турции, потому что Анкара не согласовала эти действия с официальным правительством Дамаска», — пояснил он.

Владимир Аватков считает, что дополнительные сложности для турецких военных создаст и тот факт, что не все оппозиционные формирования в Сирии согласны с действиями Анкары.

«Турция будет добиваться смены группировок, которые контролируют северные области, в частности Африн. Стоит ожидать либо реализации данной задачи, притом что Соединённые Штаты отступят от своей жёсткой линии, либо напряжённости, которая может быть связана с тем, что Свободная сирийская армия заявила, что поддерживает курдских ополченцев. Зона нестабильности снова может разрастись, что не соответствует интересам России, которая всё это время пыталась установить мир и новую архитектуру безопасности», — заключил эксперт.