Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест Виктору Медведчуку. "Уголовное дело было сфабриковано СБУ в развитие тех указаний, которые они получили от господина Зеленского", - прокомментировал политик.

Украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, выступающего за восстановление отношений с Россией, оставили под круглосуточным домашним арестом. Соответствующее решение принял киевский апелляционный суд.

Медведчука обвиняют в "Государственной измене" и "Нарушении законов и обычаев войны". Утверждается, что он якобы сдал России расположение секретного украинского подразделения и финансирует вербовку агентов Кремля. Под последним имеется в виду программа грантов на обучение талантливых украинских студентов в России. Сам Медведчук называет процесс политическим, а все обвинения – сфабрикованными.

Сегодня, по истечении пяти месяцев расследования, я твердо убежден, что данное уголовное дело было сфабриковано СБУ в развитие тех указаний, которые они получили от господина Зеленского, президента Украины, и его команды,

- прокомментировал ситуацию политик.

Увы, украинский суд не воспринял аргументы защиты ставил в силе решение Печерского районного суда Киева о круглосуточным домашнем аресте Медведчука.