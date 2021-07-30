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Ни шагу из дома: Киевский суд отказался выпускать Медведчука

30 июля 2021, 17:30  •  114 • Политика
Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест Виктору Медведчуку. "Уголовное дело было сфабриковано СБУ в развитие тех указаний, которые они получили от господина Зеленского", - прокомментировал политик.
Украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, выступающего за восстановление отношений с Россией, оставили под круглосуточным домашним арестом. Соответствующее решение принял киевский апелляционный суд.
Медведчука обвиняют в "Государственной измене" и "Нарушении законов и обычаев войны". Утверждается, что он якобы сдал России расположение секретного украинского подразделения и финансирует вербовку агентов Кремля. Под последним имеется в виду программа грантов на обучение талантливых украинских студентов в России. Сам Медведчук называет процесс политическим, а все обвинения – сфабрикованными.
Сегодня, по истечении пяти месяцев расследования, я твердо убежден, что данное уголовное дело было сфабриковано СБУ в развитие тех указаний, которые они получили от господина Зеленского, президента Украины, и его команды,
- прокомментировал ситуацию политик.
Увы, украинский суд не воспринял аргументы защиты ставил в силе решение Печерского районного суда Киева о круглосуточным домашнем аресте Медведчука.

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