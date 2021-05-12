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NI: Русские танки подорвут военную мощь США
12 мая 2021, 11:15 • 27 • Политика
Эксперты сравнили эффективность русской и американской техники в танковом бою.
Издание The National Interest опубликовало текст о том, каковы шансы у США выиграть бой на суше у русских.
Авторы указали, что у русских 12 000 боевых танков, а в США вдвое меньше, но эффективность зависит не от количества, а от качества. Но военным НАТО всё же придётся учитывать численный перевес русских военных машин.
Однако у США больше бронетехники – 39 000 единиц против 27 000. Преимущество России, подчёркивает издание, в танках.
Военные считают, что в условиях паритета решающую роль в возможной войне России и США окажет авиация. Здесь преимущество на стороне американцев: у них вдвое больше военных самолётов и в пять раз – вертолётов.
Русские танки в таком случае будут уязвимы для авиаударов, предполагают аналитики.
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