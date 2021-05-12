NI: Русские танки подорвут военную мощь США

Эксперты сравнили эффективность русской и американской техники в танковом бою.

Издание The National Interest опубликовало текст о том, каковы шансы у США выиграть бой на суше у русских.

Авторы указали, что у русских 12 000 боевых танков, а в США вдвое меньше, но эффективность зависит не от количества, а от качества. Но военным НАТО всё же придётся учитывать численный перевес русских военных машин.

Однако у США больше бронетехники – 39 000 единиц против 27 000. Преимущество России, подчёркивает издание, в танках.

Военные считают, что в условиях паритета решающую роль в возможной войне России и США окажет авиация. Здесь преимущество на стороне американцев: у них вдвое больше военных самолётов и в пять раз – вертолётов.

Русские танки в таком случае будут уязвимы для авиаударов, предполагают аналитики.