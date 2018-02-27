NI: Россию втянут в новую войну на Ближнем Востоке

Западные эксперты прогнозируют, что очередная ближневосточная война может начаться между Израилем и Ираном. Тем более, что на днях у них уже состоялся прямой огневой контакт… в небе над многострадальной Сирией. Правда, российские политологи смотрят на прогнозы американских коллег со скепсисом: мол, сами подливают масла в огонь.

Война роботов. 36 лет спустя

Эксперты американского издания National Interest Реймонд Тантер (бывший член Совета национальной безопасности в администрациях Рональда Рейгана и Джорджа Буша -старшего) и Иван Саша Шихан (профессор Университета Балтимора) прогнозируют, что в будущем году на Ближнем Востоке может начаться широкомасштабная война… между Израилем и Ираном.

Дополнительную интригу такому прогнозу придает то обстоятельство, что названные страны не имеют общей границы. Однако несмотря на это их военные машины давно вошли в непосредственное соприкосновение.

Да, в настоящее время Иран активно участвует в сирийской гражданской войне, предоставляя режиму Башара аль-Асада вооружение, амуницию и — что главное! — все новых и новых бойцов. На стороне алавитского Дамаска сражаются тысячи военнослужащих регулярной армии Ирана и Корпуса стражей исламской революции (КСИР), бойцы добровольческой милиции Басидж, а также поддерживаемые официальным Тегераном шиитские ополченцы из Ливана, Пакистана и Афганистана. Причем точное количество мобилизованных Тегераном штыков неизвестно (в октябре 2017 года германский Институт по вопросам международной безопасности оценивал их общее число в 18 тысяч человек).

Вместе с тем, все очевиднее, что масштабами одной только Сирии дело может не ограничиться. Прямой военный конфликт иранских вооруженных формирований с Израилем, который считает Тегеран едва ли главной на сегодняшний день угрозой безопасности на Ближнем Востоке, произошел на днях. 10 февраля иранский дрон якобы вторгся со стороны Сирии на территорию Израиля. После чего израильская авиация нанесла ответные удары по 12 сирийским и иранским военным целям на сирийской территории. Среди них и авиабаза (пункт управления дронами) в пустыне Хомс, откуда, по израильской версии, и был запущен беспилотник.

Средства ПВО асадовской армии открыли огонь по израильтянам, вторгшимся в воздушное пространство соседнего государства. При этом — на удивление эффективно. Израиль потерял самолет F-16 (двое членов его экипажа катапультировались). Появлялись сведения, что еще как минимум одна боевая машина получила сильные повреждения, но летчики сумели вернуть ее на аэродром.

Операция израильской авиации стала крупнейшей с 1982 года, когда вооруженные силы Израиля вторглись на территорию Ливана (причем, уже тогда обе стороны активно использовали дроны — правда, лишь в качестве разведчиков).

Сразу после инцидента в небе над Сирией один из крупнейших американских военных think tank — Центр Вудро Вильсона в Смитсоновском институте (Вашингтон) собрал экспертов для поиска ответа на вопрос: начнется ли на Ближнем Востоке новая война?

Большая политика — двойные стандарты

Израиль — крупнейший сателлит США на Ближнем Востоке. Очевидно, что в случае войны поддерживать союзников будут именно американцы. Нынешняя администрация уже не раз бряцала оружием перед носом у Тегерана.

Так, сразу после инаугурации Дональда Трампа в феврале 2017 года, только приступивший к исполнению обязанностей новый глава США прямо обвинил Тегеран в том, что тот дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке. В июле администрация Трампа ввела новые санкции против иранской программы баллистических ракет. Ну, а кульминацией напряженности признание американскими властями «Корпуса стражей исламской революции» террористической организацией.

Автоматически в «черный список» были включены и порядка сорока организаций, связанных с КСИР, из разных стран мира. А уже в ноябре 2017 года Федеральное казначейство США инициировало новый пакет санкций против Ирана, который обвинили в поддержке террористической деятельности.

Американская поп-культура усиленно создает в мире такой же негативный образ Ирана: достаточно вспомнить культовый сериал «Родина» (иранцы устраивают взрыв в Лэнгли — штаб-квартире ЦРУ) или блокбастер «Рэд-2» (иранцы продают атомную бомбу… русским мафиози).

Массовые протесты молодежи, начавшиеся в конце декабря в крупных городах Ирана, как заявил верховный аятолла Али Хаменеи, были инициированы и поддерживались внешними «врагами» страны (нетрудно догадаться, что иранские власти имели в виду именно США). Протесты, кстати, охватили более 140 городов. Их горячо поддержали, в том числе, правящие политики США и Израиля. Поддержали они даже «Организацию моджахедов иранского народа» (ОМИН) — полувоенную организацию, которая ведет вооруженную борьбу против официального Тегерана. Иран и Ирак признали ее террористической, а вот США, напротив, из этого списка исключили. И теперь открыто приветствует участие членов ОМИН в антиправительственных выступлениях. Что же: большая политика — двойные стандарты…

Профессор Рощин: американцы занимаются спекуляциями

С 1974 года официальный Тель-Авив считает Сирию одним из ключевых врагов еврейского государства. Камнем преткновения остаются оккупированные израильтянами Голанские высоты, которые еврейское государство до сих пор считает своей территорией (вопреки, кстати, мнению всего мирового сообщества).

В январе 2015 года Израиль нанес авиаудары по колонне боевиков ливанского движения «Хезболла», которая, в сопровождении офицеров КСИР, двигалась по восточным Голанским высотам. В результате точечного авиаудара погиб иранский генерал, командовавший экспедиционным корпусом КСИР (иранская сторона эту информацию, разумеется, опровергала).

Всего же, по словам недавно ушедшего в отставку начальника израильских ВВС генерал-майора Амира Эшеля, с начала сирийской войны Израиль нанес более 100 ударов по сирийской территории. Большинство из них были направлены на то, чтобы предотвратить передачу со стороны Ирана современных видов вооружения движению «Хезболла».

Так действительно ли Ближний Восток стоит на пороге новой войны? И на чьей стороне в ней выступит Россия? Эти вопросы «Свободная пресса» обсудила с нашим постоянным экспертом по вопросам глобальной безопасности, старшим научным сотрудником Института востоковедения РАН Михаилом Рощиным. В частности, он заявил:

— Я думаю, что эксперты National Interest сильно сгущают краски. У Ирана и Израиля нет общей границы. А война теоретически могла бы начаться только на границе Израиля с Сирией или Ливаном.

Шиитское военизированное движение «Хезболла», близкий союзник Ирана, принимает активное участие в Гражданской войне в Сирии на стороне президента Асада и вряд ли собирается в ближайшем будущем начать войну с Израилем. Раньше уже имел место подобный конфликт на юге Ливана (в июле-августе 2006 года). Он в целом показал, что относительно небольшому, хотя и хорошо организованному движению, трудно вести длительную войну с подготовленной израильской армией.

Не совсем понятно, как Иран, не имеющий непосредственной границы с Израилем, мог бы на него напасть первым. Разве что при поддержке Башара Асада. Но у сирийского президента, несмотря на все успехи последнего времени при поддержке ВКС России, и других проблем по-прежнему хватает. А перспективы общесирийского урегулирования более чем туманны. В частности, совершено понятно, что без решения проблемы Восточной Гуты даже столица — Дамаск не сможет чувствовать себя в безопасности.

Кроме того, Россия, как один из главных игроков сирийского театра военных действий, точно не позволит спровоцировать такой конфликт. Мне кажется, у нас сейчас есть позитивный ресурс, чтобы повлиять на ситуацию.

В общем, американские эксперты явно занимаются голословными спекуляциями, на мой взгляд. Возможно, это связано с тем, что впервые за многие годы США оказались не в состоянии играть важную роль в послевоенном урегулировании в Сирии и были вытеснены на периферию происходящих событий.