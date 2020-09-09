NI "потерял" польский танк для отражения "удара России"

Американское издание The National Interest вспомнило о "передовом" польском танке PL-01, который был представлен ещё в 2013 году.

Данная машина, по словам разработчиков, отличалась высокой степенью защиты благодаря композитной броне и была одной из первых среди танков оснащена стелс-технологиями, благодаря чему обладала малозаметностью.

Автор статьи NI отмечает, что Варшава, очевидно, видит угрозу в России и не исключает возможности интервенции со стороны Москвы. При этом внешне PL-01 походит на фантастический танк из видеоигр.

В связи с этим в публикации иронично отмечается, что власти Польши, вероятно, намерены противостоять с помощью него либо инопланетянам, либо РФ.

Кроме того, автор с недоумением заметил, что о данной машине уже давно ничего не слышно. Её активно рекламировали в 2013-2015 годах, однако после этого - лишь молчание.