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NI "потерял" польский танк для отражения "удара России"
09 сентября 2020, 18:50 • 76 • Политика
Американский журнал NI "потерял" польский танк PL-01 для отражения "удара России". Автор статьи заметил, что с момента 2015 года об этой "передовой" бронемашине почти ничего не слышно: "Настолько совершенные стелс-технологии?"
Американское издание The National Interest вспомнило о "передовом" польском танке PL-01, который был представлен ещё в 2013 году.
Данная машина, по словам разработчиков, отличалась высокой степенью защиты благодаря композитной броне и была одной из первых среди танков оснащена стелс-технологиями, благодаря чему обладала малозаметностью.
Автор статьи NI отмечает, что Варшава, очевидно, видит угрозу в России и не исключает возможности интервенции со стороны Москвы. При этом внешне PL-01 походит на фантастический танк из видеоигр.
В связи с этим в публикации иронично отмечается, что власти Польши, вероятно, намерены противостоять с помощью него либо инопланетянам, либо РФ.
Кроме того, автор с недоумением заметил, что о данной машине уже давно ничего не слышно. Её активно рекламировали в 2013-2015 годах, однако после этого - лишь молчание.
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