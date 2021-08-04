NI: "Кремль теперь сможет наказать Украину"

The National Interest считает, что Россия одерживает существенную победу с "Северным потоком - 2", и уверяет, что "Кремль теперь сможет наказать Украину".

Как полагает автор американского издания The National Interest (США), "для России преимущества практически завершённого "Северного потока - 2" совершенно очевидны", и "президент Владимир Путин, несомненно, чрезвычайно доволен результатами встречи уходящего канцлера Германии (Ангелы) Меркель и президента США (Джо) Байдена".

Анализируя недавнее соглашение между Берлином и Вашингтоном, касающееся "Северного потока - 2", автор публикации приходит к выводу, что "существенную победу одерживает Россия".

По предположению СМИ, проект газопровода якобы ставит под угрозу "экономическую, энергетическую и национальную безопасность Центральной и Восточной Европы, особенно Польши и Украины". Ну и оставляет европейцев в целом зависимыми от русского голубого топлива.

И даже оговорка Германии по поводу использования "Северного потока - 2" как инструмента "агрессии" против Украины со стороны России не даёт Киеву возможности ощутить поддержку Берлина и Вашингтона, полагает автор статьи.

Что касается преимуществ, которые получит Москва после достройки и введения газопровода в строй, то тут автор напоминает и о том, что "Северный поток - 2" поможет России противостоять Норвегии как крупнейшему поставщику газа в Западную Европу. При этом, как считает автор публикации, "Кремль теперь сможет наказать Украину, не опасаясь такой же реакции со стороны западноевропейских государств".

"Поскольку Россия скоро сможет наказать Украину (и, в более широком смысле, Восточную Европу), отказавшись от газа, не угрожая своим прибыльным западноевропейским клиентам, готовность этой организации (Евросоюза) выступить в качестве посредника ослабнет, - пишет NI. - Из-за будущих отключений Украина рискует не только потерей платы за транзит, но и лишением доступа к жизненно важному источнику энергии, не вызывая такой же международный резонанс. Страны Восточной Европы, подключённые к украинским трубопроводам, сталкиваются с такими же дилеммами".