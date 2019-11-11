Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не раскрывают карт, и правильно": Американский эксперт о том, какую п...
Госпереворот в Боливии или добровольный акт? Эво Моралес объявил о решении уйти ...
"Алло, прачечная?": Новый анекдот появился после скандала с преподават...
Новый глава - новые приоритеты: Партия "Слуга народа" должна быть &quo...
Главная / В мире

NI придумал, как устроить "худший кошмар" для России и Китая

11 ноября 2019, 18:54  •  41 • В мире
Пора бы Вашингтону подумать о продаже американских подводных лодок своим союзникам, пишет американский журнал The National Interest. Именно это станет "худшим кошмаром" как для России, так и для Китая, утверждает издание.
К примеру, как только у Австралии появится несколько субмарин класса "Вирджиния", то это позволит Вашингтону "усилить военную мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе". По крайней мере, подобный шаг заставит напрячься Китай, а также поддержит политику сдерживания Пекина, пишет Nation News.
Кроме того, продолжает рассуждать автор материала Гарри Казианис, как только Канберра будет обеспечена "лучшими в мире субмаринами по лучшей цене", это позволит Австралии расширить области патрулирования.
"Они окажутся крайне полезными", если Пекин захочет продвинуться в Восточной Азии "слишком далеко", пишет автор.
Вот только пока ни Вашингтон не высказал намерения продавать свои "Вирджинии" Австралии, ни сама Канберра не обладает достаточными средствами, чтобы купить эти подводные лодки.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



41
Источник
Похожие новости
11 ноября 2019, 02:39
Мексикатор
11 ноября 2019, 12:09
«Миниатюрная модель третьей мировой»: Асад о конфликте в Сирии, политике США и миграционной проблеме Европы
11 ноября 2019, 18:39
Охота на Хантера: зачем республиканцы хотят допросить сына Байдена по делу об импичменте Трампа
11 ноября 2019, 15:24
«По лекалам госпереворота»: как развивается ситуация в Боливии на фоне отставки президента Моралеса
11 ноября 2019, 15:39
Восточные немцы 30 лет спустя после падения Берлинской стены
11 ноября 2019, 09:09
"Где поляк, украинцу делать нечего": Ветеран АТО задержан в Польше по запросу России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 ноября 2019, 10:24
"Всё враньё... Горбачёв ждал, кто победит": Последний Маршал СССР об измене экс-президента
08 ноября 2019, 16:09
Сбросить "социальный балласт": Зеленский сдаст пенсионеров ради МВФ - эксперт
06 ноября 2019, 02:24
"Это не Евровидение": На MTV объяснили, как украинка Maruv стала "Лучшим российским исполнителем"
06 ноября 2019, 21:54
Без споров и напрямую: В "Газпроме" назвали два условия поставок газа на Украину
05 ноября 2019, 03:39
Зачем Украина именно сейчас потребовала вернуть корабли: Дипломат раскрыл план Киева
10 ноября 2019, 07:09
Закон убийц
10 ноября 2019, 00:39
"То на мафынке катается, то кушает привселюдно": Речь Зеленского об украинских изобретениях "разобрали" в Сети
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.