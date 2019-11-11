NI придумал, как устроить "худший кошмар" для России и Китая

К примеру, как только у Австралии появится несколько субмарин класса "Вирджиния", то это позволит Вашингтону "усилить военную мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе". По крайней мере, подобный шаг заставит напрячься Китай, а также поддержит политику сдерживания Пекина, пишет Nation News.

Кроме того, продолжает рассуждать автор материала Гарри Казианис, как только Канберра будет обеспечена "лучшими в мире субмаринами по лучшей цене", это позволит Австралии расширить области патрулирования.

"Они окажутся крайне полезными", если Пекин захочет продвинуться в Восточной Азии "слишком далеко", пишет автор.

Вот только пока ни Вашингтон не высказал намерения продавать свои "Вирджинии" Австралии, ни сама Канберра не обладает достаточными средствами, чтобы купить эти подводные лодки.