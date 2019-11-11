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NI придумал, как устроить "худший кошмар" для России и Китая
11 ноября 2019, 18:54 • 41 • В мире
Пора бы Вашингтону подумать о продаже американских подводных лодок своим союзникам, пишет американский журнал The National Interest. Именно это станет "худшим кошмаром" как для России, так и для Китая, утверждает издание.
К примеру, как только у Австралии появится несколько субмарин класса "Вирджиния", то это позволит Вашингтону "усилить военную мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе". По крайней мере, подобный шаг заставит напрячься Китай, а также поддержит политику сдерживания Пекина, пишет Nation News.
Кроме того, продолжает рассуждать автор материала Гарри Казианис, как только Канберра будет обеспечена "лучшими в мире субмаринами по лучшей цене", это позволит Австралии расширить области патрулирования.
"Они окажутся крайне полезными", если Пекин захочет продвинуться в Восточной Азии "слишком далеко", пишет автор.
Вот только пока ни Вашингтон не высказал намерения продавать свои "Вирджинии" Австралии, ни сама Канберра не обладает достаточными средствами, чтобы купить эти подводные лодки.
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