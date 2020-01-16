Ни помогать, ни руководить

Сторонники брекзита одержали очередную победу на всеобщих выборах в Соединенном Королевстве, а это значит, что ряд важных политических предложений так и не будет обсуждаться. Главным среди них является план правых консерваторов по упразднению Департамента международного развития Великобритании (ДМРВ). Теперь, когда премьер-министр Борис Джонсон получил парламентское большинство, департамент может быть передан под контроль МИД.

Как отмечалось ранее, план консерваторов, по сути, решил бы одну большую проблему - упадок британской дипломатической службы - создав гораздо более серьезную: утрату Британией мягкой силы. Обязательство правительства Великобритании покончить с бедностью приносит далеко идущие выгоды, и ее программа помощи является одним из наиболее ценных глобальных активов. С тех пор как ДМРВ был создан 22 года назад, он помог выбраться из нищеты миллионам людей, помог миллионам детей получить образование и спас миллионы жизней - не в последнюю очередь благодаря поддержке программ по вакцинации. Совсем недавно агентство стало мировым лидером в предоставлении помощи в целях развития бедным странам, сталкивающимся с последствиями изменения климата.

Джонсон убежден, что Великобритании после брекзита потребуется усилить МИД, чтобы иметь возможность оказывать влияние за рубежом. Однако передача дипломатическому ведомству контроля над ДМРВ лишь подорвет глобальные позиции Великобритании. В отличие от дипломатии, которая часто зависит от секретности и, таким образом, плохо поддается анализу и учету, усилия по развитию требуют прозрачности и наиболее эффективны, когда контролируются извне.

Великобритания извлекает выгоду из мягкой силы благодаря своей роли в достижении целей ООН в области устойчивого развития. Но местные избиратели не всегда понимают, чем оборачиваются эти усилия. По их мнению, на помощь третьим странам тратится около 20% национального бюджета, тогда как реальная цифра приближается к 1%. А избиратели, как правило, испытывают еще больший шок, узнав, что типичный африканский школьник получает менее 50 пенсов ($0,67) от ежегодных расходов Великобритании на помощь. Этого едва хватает, чтобы купить ручку или блокнот.

Джонсону следует прислушаться к межпартийному консенсусу, озвученному Коалицией за глобальное процветание, который указывает, что дипломатия и развитие - это разные задачи, имеющие одинаковое значение. Как сказала Хилари Бенн, экс-глава ДМРВ, а ныне председатель специального комитета по брекзиту, «люди, которые охотно тратят [на развитие], должны этим заниматься». Точно так же достопочтенная Маргарет Беккет, бывший экс-глава МИД и глава комитета национальной безопасности, утверждает, что сочетание «лидерства в области обороны, развития и дипломатии жизненно необходимо для национальной безопасности Великобритании».

Но есть еще более сильный аргумент в пользу ДМРВ. После Второй мировой войны премьер-министр Уинстон Черчилль выделил три круга британского влияния, каждый из которых связан с другим. С тех пор Британия сосредоточила свои дипломатические усилия на Америке, Содружестве и Европе. И все же Британия пренебрегла четвертым кругом влияния: усиление роли в международных институтах - от Международного валютного фонда, Всемирного банка и Всемирной торговой организации до ООН и таких организаций, как программа ООН по защите окружающей среды.

По ряду причин, в том числе из-за страха, что укрепление позиций ООН усилит антиколониальные силы, Великобритания потратила меньше времени и энергии, чем могла бы, чтобы повлиять на развитие этих институтов. Франция же сосредоточила свои усилия на МВФ, а скандинавские страны стали активными участниками усилий ООН по миротворчеству и развитию.

Единственный способ для неевропейской Британии приобрести глобальное влияние, - это работать через международные организации. Только спонсируя и возглавляя усилия в области развития, «Британия после брекзита» сможет получить шанс стать «Глобальной Британией». Но без ДМРВ предложения британских министров и дипломатов на глобальной арене станут лишь скупее.

Президент США Дональд Трамп разделил мир на националистов и глобалистов, однако даже националисты не могут игнорировать глобальные проблемы. Без международного сотрудничества в борьбе с загрязнением окружающей среды, бедностью и конфликтами во всем мире глобальные последствия этих проблем будут по-прежнему ощущаться. Уберите ДМРВ из уравнения, и сама Великобритания уменьшится вдвое: она окажется не способна ни помогать, ни руководить.