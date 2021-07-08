Ни пациента больше: рост заболеваемости COVID зафиксирован в 82 регионах

Рост заболеваемости COVID-19 зафиксирован в 82 российских регионах. Около 79,5% коек для таких пациентов сейчас заняты . В некоторых субъектах, включая, например, Санкт-Петербург, ситуация с количеством свободных мест еще более напряженная. Об этом стало известно 7 июля по итогам совещания Владимира Путина с членами правительства. В настоящий момент полностью привились 18,5 млн человек. Однако не во всех субъектах РФ кампания по вакцинации идет успешно. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, особую тревожность вызывает ситуация в Дагестане . Между тем на совещании обсуждались и другие важные темы, включая социальную газификацию, выплату пособий на детей и недавнюю трагедию на Камчатке , в ходе которой погибли пассажиры самолета, выполнявшего рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский–Палана. Уже вечером президент встретился с и. о. премьера Армении Николом Пашиняном и обсудил с ним напряженную ситуацию на границе с Азербайджаном .

Тревожная обстановка

Главной темой совещания стало социально-экономическое развитие Кемеровской области, которую Владимир Путин посетил 6 июля. Однако в начале мероприятия президент с членами кабмина обсудил ряд текущих вопросов, в том числе распространение COVID-19. Татьяна Голикова сообщила о росте заболеваемости в 82 регионах.

— По итогам прошедшей недели у нас зарегистрировано 162,4 тыс. случаев заболевания. Показатель заболеваемости составил 110,7 на 100 тыс. населения, это на 17% больше, чем на прошлой неделе , — уточнила она. — Однако темп прироста неделя к неделе несколько замедлился, в предыдущие недели заболеваемость прирастала на 24,2%.

Некоторое снижение фиксируется в Москве. Это стало возможным благодаря ограничительным мерам и высоким темпам вакцинации, уверена Татьяна Голикова. В столице за прошедшие сутки выявлен 5621 случай заболевания ковидом. Хотя, например, еще 4 июля было зафиксировано 7624 новых пациента. Тенденция к улучшению наметилась и в Кировской области, стабильная ситуация сохраняется в Крыму, добавила вице-премьер.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Сейчас занято порядка 79,5% коечного фонда, предназначенного для заболевших ковидом граждан. В четырех регионах — Омской области, Санкт-Петербурге, ЯНАО и Приморском крае — уровень загруженности составляет 90% .

Несмотря на то что масочный режим сохраняется на всей территории страны, в 16 регионах пока не стали запрещать массовые мероприятия и работу общепита в ночное время. В итоге в Туве, Карелии и Забайкальском крае заболеваемость за последнюю неделю превысила среднероссийский уровень, посетовала Татьяна Голикова.

— Как-то сказалось проведение чемпионата Европы по футболу в Питере на ситуации с коронавирусом, по вашей оценке? — уточнил Владимир Путин.

Несмотря на то что и организаторы чемпионата, и власти города старались соблюдать ограничительные меры, под влиянием эмоций граждане не могут до конца строго им следовать, и на сегодня в Петербурге есть рост заболеваемости, подтвердила вице-премьер . На этом фоне в России подготовили документ, который определит критерии оценки эпидемиологической ситуации и будет использован для принятия решения о проведении массовых мероприятий.

Первым компонентом в стране сейчас вакцинированы почти 27 млн человек. 18,5 млн из них получили два укола . Лидерами прививочной кампании считаются Чечня, Москва, Подмосковье, Краснодарский край, а также Тульская, Кемеровская, Сахалинская, Липецкая и Белгородская области. Хуже всего ситуация обстоит в Дагестане. В правительстве также обеспокоены темпами в Коми, Забайкальском крае и Тамбовской области.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Вакцинация — это единственный путь, который позволит преодолеть сложную эпидемиологическую ситуацию . Нужно избегать массовых мероприятий и соблюдать социальную дистанцию, — заявила «Известиям» заслуженный врач РФ, сенатор Татьяна Кусайко.

Парламентарий предупредила о рисках, связанных с выездом россиян за границу. Она напомнила, что недавно в Турции был выявлен новый штамм коронавируса — «Дельта плюс». В связи с этим оперштабу и главному санитарному врачу РФ важно тщательно отслеживать ситуацию и в случае необходимости предпринимать экстренные меры, уверена сенатор.

Главной целью властей по-прежнему остается необходимость довести коллективный иммунитет до уровня не менее 80% взрослого населения . Татьяна Голикова пояснила, что при этом будут учтены переболевшие коронавирусом и привитые граждане.

Сейчас доля вакцинированного населения составляет 12,41%, что ниже по сравнению со многими другими странами — ситуация развивается тревожно, это подтверждает статистика летальных исходов от коронавируса в России, отметил в беседе с «Известиями» профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. За последние сутки в России от COVID-19 умерли 725 человек. В общей сложности с начала пандемии от инфекции скончались более 140 тыс. граждан.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Главная проблема связана с тем, что люди по-прежнему не прививаются. Вакцина «Спутник V» защищает даже от штамма «Дельта» на 80%. Против старого, уханьского штамма отечественная вакцина защищала примерно на 95% . Прививаться надо, поскольку вакцинация снижает риск госпитализации и летального исхода. Вероятность тяжело заболеть индийским штаммом после вакцинации снижается в 14 раз. Даже если заболеют привитые граждане, то они будут хуже распространять вирус, то есть будут выкашливать меньшие его дозы, — сказал эксперт.

Необходимая поддержка

На мероприятии также обсудили крушение самолета Ан-26 в Камчатском крае. Владимир Путин подчеркнул, что помощь семьям погибших должна быть оказана в самое ближайшее время. Министр транспорта Виталий Савельев сообщил, что каждой из них будет выплачено по 3 млн 525 тыс. рублей . По его словам, сейчас рассматриваются три версии причины трагедии — неблагоприятные метеоусловия, отказ техники и ошибка управления. Кроме шести членов экипажа на борту находились 22 пассажира.

Между тем главе Минтруда Антону Котякову пришлось разъяснить механизм выплат на детей от восьми до 17 лет в неполных семьях . Президент обратил внимание на слова министра, который сказал: «Для того чтобы подать заявление, мама должна иметь судебное решение о назначении алиментных выплат».

— А если один из родителей просто ушел из жизни? Какие алименты? О чем вы? Не понимаю, — сказал Владимир Путин.

— Только в том случае, если отец жив, должно быть судебное решение, предписывающее ему выплату алиментов. Если он не осуществляет данную выплату — это один вариант, если он ее осуществляет и с учетом этих денежных средств семья всё равно не выходит из-за черты бедности, то это тоже является основанием для получения выплат, — отреагировал Антон Котяков.

Сотрудники МЧС РФ во время поисковых работ на месте падения пассажирского самолета Ан-26 недалеко от поселка Палана Фото: ТАСС/МЧС России

Он также подтвердил, что с 16 августа начнут перечислять единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей школьного возраста . Эта льгота охватит свыше 20 млн человек.

Владимир Путин также призвал «самым внимательным образом» отнестись к социальной газификации. По словам вице-премьера Александра Новака, под нее в России могут попасть более 36 тыс. населенных пунктов. «Газпром» до конца месяца запустит единый сайт, на котором жители страны смогут подать заявку на бесплатное подключение домовладения к газу , сказал вице-премьер.

В ходе совещания обсуждалась и культурная повестка. Так, профильный министр Ольга Любимова рассказала, что с 1 сентября начнет действовать программа «Пушкинская карта», которая позволит молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и другие учреждения культуры. Государство перечислит на карты 3 тыс. рублей на четыре месяца.

Что касается основной темы совещания, то вице-премьер Марат Хуснуллин доложил об обеспечении в Кузбассе детей-сирот жильем. На эти цели в 2021 году выделен 1 млрд рублей. А вот на программу ускоренной ликвидации аварийного жилья предусмотрено 2 млрд рублей. Это позволит переселить 2,6 тыс. человек и уменьшить объем аварийного жилья на 51 тыс. кв. м.

В череде основных тем было затронуто и строительство новой инфраструктуры на курорте Шерегеш. К 2025-му в развитие курорта планируется привлечь свыше 8 млрд рублей частных инвестиций. Обратил внимание президент и на состояние ВПП в аэропорту Кемерово.

Самолет в международном аэропорту Кемерово им. А.А. Леонова Фото: РИА Новости/Александр Патрин

— Я вчера взлетал — гребенка там на взлетно-посадочной полосе, — посетовал Владимир Путин . — Понимаете, надо этим заниматься, это серьезный вопрос. Ладно я — прилетел, улетел. Не так часто там бываю, а люди-то каждый день летают.

Московский визит

В этот же день Владимир Путин провел встречу с и. о. премьера Армении Николом Пашиняном , который в этом году уже не в первый раз приехал в Россию. Армянский политик посещал столицу РФ 11 января, когда по инициативе Владимира Путина состоялись трехсторонние переговоры по нормализации ситуации в Нагорном Карабахе, на них присутствовал и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Уже в апреле Никол Пашинян вновь отправился в Москву, чтобы обсудить с главой РФ развитие двусторонних отношений и обстановку в закавказском регионе.

Нынешний визит имеет особый контекст. Для Никола Пашиняна это первое посещение Кремля после победы его партии «Гражданский договор» на внеочередных парламентских выборах, которые прошли 20 июня . Владимир Путин лично поздравил собеседника, отметив, что для решения сложных и чувствительных вопросов необходимо доверие народа.

— Оно у вас есть. Это показано по результатам выборов, — сказал глава РФ.

Уйти в отставку и согласиться на проведение голосования Пашиняну пришлось из-за политического кризиса, разразившегося в стране после поражения во второй карабахской войне. Именно по этой причине он прибыл 7 июля в Москву в статусе и. о. премьер-министра — новое утверждение на должность еще не состоялось.

Встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Напомним, согласно заявлению по Нагорному Карабаху, принятому в ноябре 2020 года, к Азербайджану перешли Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы, которые ранее контролировала армянская сторона. По словам Никола Пашиняна, после размещения в регионе российских миротворцев ситуация спокойная. Хотя где-то всё еще появляются вспышки, отметил политик.

— Не очень стабильно на границе Армении и Азербайджана. По этому поводу мы неоднократно разговаривали. Хочу сказать, что здесь мы имеем очаг постоянного беспокойства в течение последних двух месяцев , — сообщил он.

Кроме того, полностью не решен вопрос с военнопленными. Хотя 15 армян недавно удалось вернуть домой, подытожил и. о. премьера в открытой части переговоров.