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Ни пациента больше: рост заболеваемости COVID зафиксирован в 82 регионах
08 июля 2021, 01:50 • 77 • Политика
Рост заболеваемости COVID-19 зафиксирован в 82 российских регионах. Около 79,5% коек для таких пациентов сейчас заняты. В некоторых субъектах, включая, например, Санкт-Петербург, ситуация с количеством свободных мест еще более напряженная. Об этом стало известно 7 июля по итогам совещания Владимира Путина с членами правительства. В настоящий момент полностью привились 18,5 млн человек. Однако не во всех субъектах РФ кампания по вакцинации идет успешно. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, особую тревожность вызывает ситуация в Дагестане. Между тем на совещании обсуждались и другие важные темы, включая социальную газификацию, выплату пособий на детей и недавнюю трагедию на Камчатке, в ходе которой погибли пассажиры самолета, выполнявшего рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский–Палана. Уже вечером президент встретился с и. о. премьера Армении Николом Пашиняном и обсудил с ним напряженную ситуацию на границе с Азербайджаном.
Тревожная обстановка
Главной темой совещания стало социально-экономическое развитие Кемеровской области, которую Владимир Путин посетил 6 июля. Однако в начале мероприятия президент с членами кабмина обсудил ряд текущих вопросов, в том числе распространение COVID-19. Татьяна Голикова сообщила о росте заболеваемости в 82 регионах.
— По итогам прошедшей недели у нас зарегистрировано 162,4 тыс. случаев заболевания. Показатель заболеваемости составил 110,7 на 100 тыс. населения, это на 17% больше, чем на прошлой неделе, — уточнила она. — Однако темп прироста неделя к неделе несколько замедлился, в предыдущие недели заболеваемость прирастала на 24,2%.
Некоторое снижение фиксируется в Москве. Это стало возможным благодаря ограничительным мерам и высоким темпам вакцинации, уверена Татьяна Голикова. В столице за прошедшие сутки выявлен 5621 случай заболевания ковидом. Хотя, например, еще 4 июля было зафиксировано 7624 новых пациента. Тенденция к улучшению наметилась и в Кировской области, стабильная ситуация сохраняется в Крыму, добавила вице-премьер.
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Сейчас занято порядка 79,5% коечного фонда, предназначенного для заболевших ковидом граждан. В четырех регионах — Омской области, Санкт-Петербурге, ЯНАО и Приморском крае — уровень загруженности составляет 90%.
Несмотря на то что масочный режим сохраняется на всей территории страны, в 16 регионах пока не стали запрещать массовые мероприятия и работу общепита в ночное время. В итоге в Туве, Карелии и Забайкальском крае заболеваемость за последнюю неделю превысила среднероссийский уровень, посетовала Татьяна Голикова.
— Как-то сказалось проведение чемпионата Европы по футболу в Питере на ситуации с коронавирусом, по вашей оценке? — уточнил Владимир Путин.
Несмотря на то что и организаторы чемпионата, и власти города старались соблюдать ограничительные меры, под влиянием эмоций граждане не могут до конца строго им следовать, и на сегодня в Петербурге есть рост заболеваемости, подтвердила вице-премьер. На этом фоне в России подготовили документ, который определит критерии оценки эпидемиологической ситуации и будет использован для принятия решения о проведении массовых мероприятий.
Первым компонентом в стране сейчас вакцинированы почти 27 млн человек. 18,5 млн из них получили два укола. Лидерами прививочной кампании считаются Чечня, Москва, Подмосковье, Краснодарский край, а также Тульская, Кемеровская, Сахалинская, Липецкая и Белгородская области. Хуже всего ситуация обстоит в Дагестане. В правительстве также обеспокоены темпами в Коми, Забайкальском крае и Тамбовской области.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
— Вакцинация — это единственный путь, который позволит преодолеть сложную эпидемиологическую ситуацию. Нужно избегать массовых мероприятий и соблюдать социальную дистанцию, — заявила «Известиям» заслуженный врач РФ, сенатор Татьяна Кусайко.
Парламентарий предупредила о рисках, связанных с выездом россиян за границу. Она напомнила, что недавно в Турции был выявлен новый штамм коронавируса — «Дельта плюс». В связи с этим оперштабу и главному санитарному врачу РФ важно тщательно отслеживать ситуацию и в случае необходимости предпринимать экстренные меры, уверена сенатор.
Главной целью властей по-прежнему остается необходимость довести коллективный иммунитет до уровня не менее 80% взрослого населения. Татьяна Голикова пояснила, что при этом будут учтены переболевшие коронавирусом и привитые граждане.
Сейчас доля вакцинированного населения составляет 12,41%, что ниже по сравнению со многими другими странами — ситуация развивается тревожно, это подтверждает статистика летальных исходов от коронавируса в России, отметил в беседе с «Известиями» профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. За последние сутки в России от COVID-19 умерли 725 человек. В общей сложности с начала пандемии от инфекции скончались более 140 тыс. граждан.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
— Главная проблема связана с тем, что люди по-прежнему не прививаются. Вакцина «Спутник V» защищает даже от штамма «Дельта» на 80%. Против старого, уханьского штамма отечественная вакцина защищала примерно на 95%. Прививаться надо, поскольку вакцинация снижает риск госпитализации и летального исхода. Вероятность тяжело заболеть индийским штаммом после вакцинации снижается в 14 раз. Даже если заболеют привитые граждане, то они будут хуже распространять вирус, то есть будут выкашливать меньшие его дозы, — сказал эксперт.
Необходимая поддержка
На мероприятии также обсудили крушение самолета Ан-26 в Камчатском крае. Владимир Путин подчеркнул, что помощь семьям погибших должна быть оказана в самое ближайшее время. Министр транспорта Виталий Савельев сообщил, что каждой из них будет выплачено по 3 млн 525 тыс. рублей. По его словам, сейчас рассматриваются три версии причины трагедии — неблагоприятные метеоусловия, отказ техники и ошибка управления. Кроме шести членов экипажа на борту находились 22 пассажира.
Между тем главе Минтруда Антону Котякову пришлось разъяснить механизм выплат на детей от восьми до 17 лет в неполных семьях. Президент обратил внимание на слова министра, который сказал: «Для того чтобы подать заявление, мама должна иметь судебное решение о назначении алиментных выплат».
— А если один из родителей просто ушел из жизни? Какие алименты? О чем вы? Не понимаю, — сказал Владимир Путин.
— Только в том случае, если отец жив, должно быть судебное решение, предписывающее ему выплату алиментов. Если он не осуществляет данную выплату — это один вариант, если он ее осуществляет и с учетом этих денежных средств семья всё равно не выходит из-за черты бедности, то это тоже является основанием для получения выплат, — отреагировал Антон Котяков.
Сотрудники МЧС РФ во время поисковых работ на месте падения пассажирского самолета Ан-26 недалеко от поселка Палана
Фото: ТАСС/МЧС России
Он также подтвердил, что с 16 августа начнут перечислять единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей школьного возраста. Эта льгота охватит свыше 20 млн человек.
Владимир Путин также призвал «самым внимательным образом» отнестись к социальной газификации. По словам вице-премьера Александра Новака, под нее в России могут попасть более 36 тыс. населенных пунктов. «Газпром» до конца месяца запустит единый сайт, на котором жители страны смогут подать заявку на бесплатное подключение домовладения к газу, сказал вице-премьер.
В ходе совещания обсуждалась и культурная повестка. Так, профильный министр Ольга Любимова рассказала, что с 1 сентября начнет действовать программа «Пушкинская карта», которая позволит молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и другие учреждения культуры. Государство перечислит на карты 3 тыс. рублей на четыре месяца.
Что касается основной темы совещания, то вице-премьер Марат Хуснуллин доложил об обеспечении в Кузбассе детей-сирот жильем. На эти цели в 2021 году выделен 1 млрд рублей. А вот на программу ускоренной ликвидации аварийного жилья предусмотрено 2 млрд рублей. Это позволит переселить 2,6 тыс. человек и уменьшить объем аварийного жилья на 51 тыс. кв. м.
В череде основных тем было затронуто и строительство новой инфраструктуры на курорте Шерегеш. К 2025-му в развитие курорта планируется привлечь свыше 8 млрд рублей частных инвестиций. Обратил внимание президент и на состояние ВПП в аэропорту Кемерово.
Самолет в международном аэропорту Кемерово им. А.А. Леонова
Фото: РИА Новости/Александр Патрин
— Я вчера взлетал — гребенка там на взлетно-посадочной полосе, — посетовал Владимир Путин. — Понимаете, надо этим заниматься, это серьезный вопрос. Ладно я — прилетел, улетел. Не так часто там бываю, а люди-то каждый день летают.
Московский визит
В этот же день Владимир Путин провел встречу с и. о. премьера Армении Николом Пашиняном, который в этом году уже не в первый раз приехал в Россию. Армянский политик посещал столицу РФ 11 января, когда по инициативе Владимира Путина состоялись трехсторонние переговоры по нормализации ситуации в Нагорном Карабахе, на них присутствовал и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Уже в апреле Никол Пашинян вновь отправился в Москву, чтобы обсудить с главой РФ развитие двусторонних отношений и обстановку в закавказском регионе.
Нынешний визит имеет особый контекст. Для Никола Пашиняна это первое посещение Кремля после победы его партии «Гражданский договор» на внеочередных парламентских выборах, которые прошли 20 июня. Владимир Путин лично поздравил собеседника, отметив, что для решения сложных и чувствительных вопросов необходимо доверие народа.
— Оно у вас есть. Это показано по результатам выборов, — сказал глава РФ.
Уйти в отставку и согласиться на проведение голосования Пашиняну пришлось из-за политического кризиса, разразившегося в стране после поражения во второй карабахской войне. Именно по этой причине он прибыл 7 июля в Москву в статусе и. о. премьер-министра — новое утверждение на должность еще не состоялось.
Встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна
Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
Напомним, согласно заявлению по Нагорному Карабаху, принятому в ноябре 2020 года, к Азербайджану перешли Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы, которые ранее контролировала армянская сторона. По словам Никола Пашиняна, после размещения в регионе российских миротворцев ситуация спокойная. Хотя где-то всё еще появляются вспышки, отметил политик.
— Не очень стабильно на границе Армении и Азербайджана. По этому поводу мы неоднократно разговаривали. Хочу сказать, что здесь мы имеем очаг постоянного беспокойства в течение последних двух месяцев, — сообщил он.
Кроме того, полностью не решен вопрос с военнопленными. Хотя 15 армян недавно удалось вернуть домой, подытожил и. о. премьера в открытой части переговоров.
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