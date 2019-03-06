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Ни одного попадания: Особенности российских Су-30 позволили ВВС Индии спастись от американских ракет в бою
06 марта 2019, 15:54 • 208 • Политика
В ВВС Индии продолжают анализировать ход воздушного боя с авиацией Пакистана над Кашмиром. Так, индийские военные пришли к выводу, что именно особенности российских Су-30 позволили им спастись от американских ракет. Не было зафиксировано ни одного попадания.
Во время воздушного боя над Кашмиром ВВС Пакистана многократно выпускали по Су-30МКИ ВВС Индии американские ракеты AMRAA, но не добились ни одного попадания.
Официальный представитель индийской военной авиации, анализируя особенности схватки, отметил, что российские самолёты, которыми управляли индийские лётчики, оказались гораздо более маневренными, чем F-16 у Пакистана.
В сообщении также подчеркивается, что ВВС Индии смогли не только уклоняться от управляемых ракет AIM-120 AMRAAM, но и успешно их уничтожать.
В модификации российских Су-30, которые поставлялись в Индию, впервые были использованы двигатели с отклоняемым вектором тяги. Это обеспечило истребителям сверхманевренность, напоминает "Российская газета".
Фото пресс-службы Минобороны РФ.
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