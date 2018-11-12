«Ни одного фрагмента на русском не прозвучало»: Кремль напомнил Парижу о подвиге наших солдат во Франции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отсутствием письма русского солдата на минувшей торжественной церемонии в Париже по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Ни одного фрагмента из воспоминаний участников тех событий на-русском не прозвучало. В Кремле же отметили, что несмотря на это «французы помнят», как 20 тысяч наших солдат защищали их страну.

Напомним, 11 ноября в Париже прошли торжества, посвященные вековому юбилею со дня окончания Первой мировой войны. Но во время зачитывания юными французами писем солдат-свидетелей перемирия, не прозвучало ни одного фрагмента на-русском.

Были цитаты от немца, француза, американца, британца, даже китайского рабочего и французской девушки. На это в Кремле обратили внимание, но уточнили, что выбор языка для воспоминаний выбирали сами организаторы. И этот выбор, как подчеркнул Дмитрий Песков, в Москве уважают.

«На каких языках зачитывали чьи воспоминания - это, скорее, было решение организаторов, и мы к этому решению относимся с уважением», - пояснил представитель Кремля.

Песков также отметил, что история Первой мировой войны «в контексте судьбы нашей страны» весьма сложна и противоречива.

Он также напомнил, что и русских солдат немало воевало во Франции. И об их подвиге французы помнят до сих пор.

«Русский экспедиционный корпус, около 20 тысяч из этого корпуса было во Франции, сражалось во Франции», - пояснил Песков, отметив, что наши солдаты «защищали французов, защищали Францию», и об этом в Париже помнят.