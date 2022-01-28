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Ни одна страна не будет защищать Украину: Зеленский раскрыл карты

28 января 2022, 20:45  •  325 • Политика
Владимир Зеленский заявил, что ни одна страна не будет защищать Украину в случае "масштабного вторжения России".
Президент Украины Владимир Зеленский ошарашил журналистов заявлением о том, что ни одна страна мира не станет защищать Украину от "вторжения России". Это произошло на пресс-конференции украинского лидера, организованной для представителей иностранной прессы.
Ранее у президента Украины состоялся телефонный разговор с главой США Джо Байденом. И, судя по сообщениям источников, беседа двух лидеров прошла не очень хорошо. В частности, Байден прямым текстом призвал Зеленского готовиться к захвату Россией. Официального подтверждения этих слов нет, поэтому США требуют обнародовать стенограмму разговора.
Ни одна страна не будет защищать Украину, если Россия решится на масштабное вторжение,
- пожаловался Зеленский журналистам.
Напомним, до этого то же самое, но более дипломатично подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он объявил, что войска военного блока не будут размещены на Украине. Также он подчеркнул, что на Украину не распространяется принцип коллективной обороны НАТО.

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