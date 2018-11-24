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«Ни одна американская ПВО не устоит»: Баранец о том, почему Вашингтону лучше прислушаться к призыву Лаврова

24 ноября 2018, 22:09  •  133 • В мире
Если Соединенные Штаты не хотят прислушиваться к главе МИД России Сергею Лаврову, то вскоре им придется иметь дело с министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом накануне заявил представитель МИД Владимир Ермаков. В комментарии Царьграду военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что американской стороне действительно следует прислушаться к совету дипломата, поскольку в противном случае разговор будет вестись с позиции силы, и «ни одна американская ПВО не устоит».
Эксперт подчеркнул, что в данном сравнении лучше сказать, что если США, анонсировав свой демарш по ДРСМД, не хотят слушать дипломатические увещевания, то разговор с американскими партнерами будет вестись с позиции силы.
«Я бы даже сказал: если не будут слушаться Лаврова, тогда будут слушаться Путина, потому что он неоднократно говорил, что в таком случае мы "мгновенно примем адекватные военно-технические меры". И вы знаете, что у нас такие меры готовы. У нас есть целый выводок вооружений, перед которыми ни одна американская противоракетная оборона не устоит», - пояснил он.
Военный эксперт отметил, что американская сторона, которая со скепсисом первоначально восприняла «мультики Путина» о новейшем вооружении, впоследствии пришла к выводу, что все очень серьёзно и совсем не смешно.
«Всё, что сказал Путин, находится очень в высокой степени готовности или уже принято на вооружение. Вот эта оценка – абсолютно правильная. Из того, что показал президент в послании Федеральному Собранию, 80% некоторых вооружений уже приняты или находятся в стадии принятия. Все остальное потихоньку выходит из оборонного комплекса и готово к перевооружению российской армии», - рассказал Баранец.
Полковник в отставке добавил, что в трактовке дипломата Ермакова американцам действительно тогда придется прислушаться к Шойгу, точнее, к «тому оружию, что поступит в армию, которую возглавляет министр обороны Шойгу».

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