«Ни один не уйдёт от ответственности»: задержан восьмой фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца

Правоохранительные органы задержали восьмого участника драки, в ходе которой был убит экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин. Личности всех участников инцидента установлены, семеро из них арестованы. Одному из фигурантов дела вменяется убийство, остальным — хулиганство.

Восьмой участник драки, в ходе которой был убит бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин, задержан. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Сегодня следствием задержан ещё один (восьмой) подозреваемый. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, в ближайшее время будет решён вопрос об избрании меры пресечения», — приводятся её слова на сайте СК.

Петренко подчеркнула, что следствие установило личности всех участников драки. Ранее семеро задержанных были арестованы. Одному из них вменяется убийство, остальным — хулиганство.

«Следствие совместно с оперативным сотрудниками предпринимает исчерпывающие меры к задержанию объявленных в розыск других фигурантов, причастных к совершению преступления. Российские следователи также взаимодействуют с компетентными органами Армении, которые подтвердили намерение оказать необходимую помощь», — добавила Петренко.

Ранее сообщалось, что среди задержанных — уроженцы одной из стран СНГ.

«У следствия нет никаких сомнений в том, что ни один фигурант не уйдёт от уголовной ответственности», — заявила она.

Напомним, в ночь с 1 на 2 июня в подмосковном посёлке Путилково у пивного бара «Бирхаус» произошла драка — группа неизвестных избивала мужчину. Никита Белянкин, проходивший рядом вместе со своей девушкой, вмешался в потасовку. Бывший спецназовец произвёл несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета с целью распугать нападавших.

Однако вместо того, чтобы отступить, они переключились на самого Белянкина. В ходе драки бывший военнослужащий получил удар ножом в сердце. Злоумышленники сбежали с места преступления.

Никита Белянкин

RT

Вину не признаёт

Обвиняемый в убийстве — безработный гражданин России Сергей Ходжоян. Сам он отрицает свою вину. Во время суда 5 июня он заявил, что пытался помочь Белянкину.

«Я данное преступление не совершал. Я на это не способен. Я подошёл помочь человеку, а в итоге всё свалилось на меня», — заявил Ходжоян.

Он также рассказал, что до задержания занимался неофициальной продажей автозапчастей и что на иждивении у него находятся трое детей. Адвокаты просили о домашнем аресте для своих подзащитных (суд также рассматривал дела ещё двоих фигурантов), аргументируя свою позицию готовностью обвиняемых сотрудничать со следствием.

Также адвокат Ходжояна Олег Жильцов заявил, что девушка Белянкина не узнала его подзащитного в ходе очной ставки. Юрист также сообщил, что нож, которым убили бывшего военнослужащего, так и не был найден.

Однако суд встал на сторону обвинения. Следствие ходатайствовало о заключении под стражу, так как, по его мнению, обвиняемые могли бы скрыться от органов правосудия либо же начать оказывать давление на свидетелей.

«Не рассказывал о боях»

На месте драки был организован импровизированный мемориал, куда люди несли цветы и свечи в память о Белянкине. Похоронили бывшего военнослужащего на Митинском кладбище в Москве.

По словам друзей погибшего, он окончил кадетское училище в 2014 году и пошёл по контракту на военную службу, там и попал в часть ГРУ в Новосибирске. Его знакомые также рассказали, что в 2016—2017 годах Белянкин несколько раз ездил в боевые командировки в Сирию, но в 2019 году отказался продлевать контракт и вернулся в Москву.

«Последние несколько месяцев он работал вместе с отцом. У него был бизнес, связанный с обслуживанием мотоциклов», — сказал RT друг Белянкина Александр.

Отец погибшего, Алексей Белянкин, рассказал RT, что его сын всегда был готов вступить в схватку из чувства справедливости.

«После школы в новогоднюю ночь он спас девушку от насильника. Защитил её, скрутил насильника и сдал в полицию. Был награждён грамотой. Участковый потом приходил награждать его», — сказал он.

По словам отца, бывший спецназовец не рассказывал об операциях, в которых участвовал во время службы, а делился лишь светлыми воспоминаниями.