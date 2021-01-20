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Ни один бандит не ушёл: Кадыров раскрыл детали спецоперации в Чечне

20 января 2021, 18:55  •  240 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с бандподпольем в республике покончено - ни один бандит не ушёл. Он раскрыл детали спецоперации.
Как пишет Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале, бойцы полка полиции специального назначения МВД по Чеченской Республике имени первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова успешно завершили спецоперацию на окраине селения Катар-Юрт, уничтожив банду Аслана Бютукаева.
Силовики уничтожили шесть человек, которые находились в федеральном розыске. Кадыров подчеркнул, что не удалось уйти ни одному боевику.
"Спецоперация была спланирована давно. Я лично принимал участие в разработке плана, который грамотно осуществил, на месте руководя спецоперацией, командир полка Замид Чалаев. Бандгруппе удавалось дважды уходить от преследования и боестолкновения. В третий раз им не удалось скрыться от бойцов полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова", - написал Кадыров.
Он добавил, что среди уничтоженных боевиков уже опознаны Аслан Бютукаев, Саралиев, Иса Базаркаев, Доршаев.
Глава республики добавил, что Верховным главнокомандующим была поставлена задача - наведение порядка и уничтожение террористов в Чеченской Республике, и теперь она выполнена.
"Все находящиеся в федеральном розыске боевики во главе с Бютукаевым уничтожены. Я лично доложил президенту РФ об успешном уничтожении банды. Владимир Владимирович поздравил нас с успешной спецоперацией", - заключил Кадыров.

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