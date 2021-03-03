NI обнаружил в России "танкового монстра": Смертоносный и живучий

Автор американского издания The National Interest в своём обзоре российского танка Т-90М назвал его "танковым монстром", который "заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников".

Журналист Марк Эпископос в своём обзоре для издания The National Interest, рассуждая о российском танке Т-90М "Прорыв", отметил, что речь идёт о важн ой модернизаци и , "которую Москва надеется применить на 400 своих танках".

Саму военную машину автор публикации назвал "танковым монстром", который " с каждым днём становится всё смертоноснее". В статье напомнили о том, что первая отгрузка модернизированных танков уже состоялась почти год назад.

"Это универсальное основное вооружение", - высказался Эпископос о Т-90М, напомнив о способности российской боевой машины стрелять несколькими различными типами боеприпасов. В том числе использовать осколочно-фугасные противотанковые, бронебойные снаряды со стабилизированным оперением и даже управляемые противотанковые ракеты.

Отдельные дифирамбы автор американского журнала спел броне российского танка, уточнив, что в модернизированной версии использовалась мощная система "Реликт", способная многократно усилить защиту от определённых типов снарядов.

"Короче говоря, Т-90М заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников", - резюмирует Эпископос.