Ни обмена пленными, ни новых КПП: Киев сорвал переговоры контактной группы по Донбассу

Автор:

Курганов Дмитрий

Сроки горят

После встречи лидеров стран «нормандской четвёрки» в Париже 9 декабря политологам и наблюдателям казалось, что урегулирование ситуации в Донбассе пойдёт более быстрыми темпами, однако переговоры контактной группы в Минске оказались не только тяжёлыми, но и практически безрезультатными. Перезапуска минского процесса пока не получается.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Париже, что обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех» должен состояться до конца 2019 года, и даже пообещал, что это произойдёт до 24 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский перед началом встречи в «нормандском формате». Фото: kremlin.ru

Но на практике шансов на это почти не осталось. В течение восьми часов представители республик Донбасса вели переговоры с представителями Киева, и всё безрезультатно. Диалог сторон далёк от продуктивного, и вина за это целиком лежит на украинской стороне.

С наскока не вышло

Как выразился представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник, переговорщики от Киева попытались всё решить «кавалерийским наскоком», без выполнения взятых на себя обязательств. Видимо, логика была такая: главные во Франции решили, что надо — принимайте наши условия. «Никто не испугался, все настаивают на чётких гарантиях и обязательствах», — отметил Мирошник.

Во-первых, не был решён вопрос процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену. Этот момент очень важен, поскольку прошлые обмены пленными проводились таким образом, что некоторые лица, переданные с украинской стороны, были лишены удостоверений личности и не получили документов, подтверждающих, что против них не ведётся уголовное разбирательство. На том, что необходимо такую процессуальную очистку обязательно произвести, настоял полпред России Борис Грызлов.

Полпред России Борис Грызлов настаивал на обязательной процессуальной очистке людей, которые подлежат обмену. Фото: MFA Russia / Globallookpress

Во-вторых, была совершена попытка разделить процедуру обмена на несколько этапов путём замены прописанной в парижском коммюнике формулы «всех установленных на всех установленных» на «всех осуждённых на всех осуждённых». Также украинская сторона в лице полпреда Леонида Кучмы настаивала на исключении из списка 11 человек, включая нескольких бойцов «Беркута». В общем, не пришли к консенсусу ни по количеству, ни по формату, хотя представители ДНР и ЛНР были готовы полностью следовать тем соглашениям, о которых договорились Путин, Зеленский, Макрон и Меркель.

Националисты неподвластны Киеву

Были и другие вопросы, которые участники контактной группы должны были обсуждать в Минске, но на них, по сути, не хватило времени. Основные разногласия касались новых точек разведения сил на линии соприкосновения и открытия новых контрольно-пропускных пунктов. В ДНР и ЛНР логично связывают эти пункты друг с другом, в то время как украинская сторона предложила организовать КПП, что называется, в чистом поле, а не возле населённых пунктов. «То есть формально выполнив решения "нормандской четверки", никак не улучшив жизнь простых граждан на линии соприкосновения», — заявил «Известиям» источник со стороны одной из республик.

Например, предлагалось произвести разведение в районе посёлка Счастье, однако представители Киева на это заявили, что не смогут гарантировать там «отход националистических групп». Тут возникает вопрос: не смогут или не захотят? О напряжённых отношениях Владимира Зеленского и националистов прекрасно известно, и идти на обострение он явно не захочет. Контролировать их киевские власти просто не в состоянии.

Контролировать националистов киевские власти просто не в состоянии. Фото: Serg Glovny / Globallookpress

Старое новое перемирие

А ещё во время переговоров контактной группы с украинской стороны прозвучало странное предложение: объявить новое перемирие и назвать его «зимним». На что представители ЛНР и ДНР напомнили, что вообще-то предыдущее перемирие согласовано как бессрочное, и надо его соблюдать, а не новые придумывать.

К тому же был принят пакет мер по контролю за его соблюдением, а в итоге перемирие не только неоднократно нарушалось, но и ни по одному такому факту разбирательства не проводились, и, соответственно, не были определены виновные. По словам главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, с 21 июля в результате обстрелов со стороны ВСУ Украины были ранены 22 мирных жителя, 28 жилых домов разрушены, ещё более 300 повреждены.

По данным РБК, ещё одним моментом, который усложняет ход переговоров, стал внесённый украинским президентом законопроект о децентрализации власти. Документ ранее был опубликован на официальном сайте Верховной рады. Судя по всему, в Москве, ЛНР и ДНР его восприняли отрицательно, поскольку таким образом Киев пытается избежать наделения Донбасса особым статусом. Зеленский внес законопроект 13 декабря. В нём он предложил ввести новое административное деление Украины, учредить новую должность — префекта, который станет представителем государства в округах и областях, а также в Киеве. Однако в документе не содержится предложений по получению Донбассом особых прав и наделению его особым порядком управления, на чём продолжают настаивать Донецк, Луганск и Москва.

Замена дипломата

Учитывая, что следующая встреча контактной группы намечена лишь на 16 января 2020 года, единственный способ произвести обмен пленными до конца года текущего — это продолжение переговоров в формате видеоконференции. Возлагает на него надежду и спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. Он явно попытался сгладить общий негативный фон от состоявшейся встречи, назвав её плодотворной. К слову, для австрийца миссия закончена, он решил покинуть минские переговоры по собственному желанию после 4,5 лет работы. Уже известно, что его сменит сотрудница МИД Швейцарии Хайди Грау. Сайдик принимал участие в переговорах по Донбассу с июня 2015 года, а до него тем же самым занималась Хайди Тальявини, также представитель Швейцарии.

Единственный способ произвести обмен пленными до конца года текущего — это продолжение переговоров в формате видеоконференции. Возлагает на него надежду и спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. Фото: Luiz Rampelotto / Globallookpress

После заседания Борис Грызлов поблагодарил Сайдика за работу, отметив, что он способствовал сохранению жизней многих людей в Донбассе и не позволил ситуации в регионе ухудшиться. Определённый прогресс действительно был достигнут, особенно за последние два года. Если в 2017-м жертв среди мирного населения ДНР и ЛНР было 87, то в завершающемся году — 17. Впрочем, пока из-за обстрелов погибает хоть кто-то, хоть один человек получает ранение, задачу нельзя считать выполненной. Теперь она ложится и на плечи Хайди Грау.

«Заклятые друзья» России

Тем временем министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что желание участвовать в «нормандских переговорах» по официальным каналам высказывают сразу несколько стран. Глава украинского МИД назвал встречи в существующем формате «сложными и малорезультативными». По его словам, свой интерес проявили не только Великобритания и США, но и Канада, Польша, а также Европейская комиссия. В Сети этот перечень государств уже назвали списком «заклятых друзей» России.

Всё это смахивает на попытку отвлечь мировое сообщество от главных причин того, что урегулирование конфликта в Донбассе продвигается черепашьим шагом. Киеву нужно начать выполнять хотя бы то, о чём уже договорились на встрече «нормандской четвёрки», а не пытаться принизить её значение.