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«Ни о каком частичном возвращении полномочий речи быть не может": Источник сообщил, при каких условиях РФ останется в Совете Европы

26 февраля 2019, 03:09  •  64 • Политика
РФ может покинуть Совет Европы. Источник сообщил, какие условия необходимо выполнить, чтобы Россия осталась в организации. «Ни о каком частичном возвращении полномочий речи быть не может", - обрисовал детали собеседник.
Россия может выйти из Совета Европы, если её права в ПАСЕ не будут восстановлены до выборов генсекретаря организации.
Восстановление прав России предполагается до июня 2019 года.
«Ни о каком частичном возвращении полномочий речи быть не может", - сообщает источник, знакомый с ситуацией. Он также рассказал, что в Москве надеяться на здравый смысл Запада и что, там примут решение о прекращении рестрикций.
«В противном случае не видим смысла оставаться в структуре", - цитируют «Извсетия» слова источника.
В июне 2019 года состоится сессия ПАСЕ, на которой должен быть выбран генеральный секретарь организации. Часть судей ЕСПЧ и комиссар по правам человека были избраны без участия Москвы.
«Если то же произойдет и с выборами генсекретаря, это станет глубочайшим кризисом для Совета Европы", - заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александра Грушко.
Информация предоставлена "Известиями".

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