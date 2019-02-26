«Ни о каком частичном возвращении полномочий речи быть не может": Источник сообщил, при каких условиях РФ останется в Совете Европы

РФ может покинуть Совет Европы. Источник сообщил, какие условия необходимо выполнить, чтобы Россия осталась в организации. «Ни о каком частичном возвращении полномочий речи быть не может", - обрисовал детали собеседник.

Россия может выйти из Совета Европы, если её права в ПАСЕ не будут восстановлены до выборов генсекретаря организации.

Восстановление прав России предполагается до июня 2019 года.

«Ни о каком частичном возвращении полномочий речи быть не может", - сообщает источник, знакомый с ситуацией. Он также рассказал, что в Москве надеяться на здравый смысл Запада и что, там примут решение о прекращении рестрикций.

«В противном случае не видим смысла оставаться в структуре", - цитируют «Извсетия» слова источника.

В июне 2019 года состоится сессия ПАСЕ, на которой должен быть выбран генеральный секретарь организации. Часть судей ЕСПЧ и комиссар по правам человека были избраны без участия Москвы.

«Если то же произойдет и с выборами генсекретаря, это станет глубочайшим кризисом для Совета Европы", - заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александра Грушко.

Информация предоставлена "Известиями".