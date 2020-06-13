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NI назвал "самое мощное оружие России" в Арктике. И это не "гиперзвук"

13 июня 2020, 22:00  •  19 • Политика
Как считает издание The National Interest, "самым мощным оружием России" в Арктическом регионе являются не гиперзвуковые ракеты, а атомные ледоколы.
Главным преимуществом России в Арктике являются не гиперзвуковые ракеты или иное оружие, а атомные ледоколы. Об этом пишет издание The National Interest.
Особенно обозревателя Калеба Ларсона впечатлили корабли типа "Арктика", которые Советский Союз начал строить ещё в 70-х годах прошлого века. Они обладают двойным корпусом, что позволяет выдерживать большие нагрузки. Не обладая высокой скоростью, российские ледоколы компенсируют недостаток тем, что они проламывают трёхметровые слои льда.
Главным же преимуществом атомных ледоколов являются ядерные силовые установки, которые позволяют забыть о стадии дозаправки. Любой стране, которая захочет заняться освоением Арктического региона, необходим флот из ледоколов. А Россия уже обладает таким, что даёт огромное преимущество.
Как ранее заявил ИА "Экономика сегодня" заведующий кафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов, азиатские и западные партнёры и конкуренты проявляют большой интерес к развитию Арктики. Поэтому для Москвы регион очень важен даже в том случае, если возникнут проблемы с Севморпутём.
"Россия в своей арктической зоне выходит на побережье Северного Ледовитого океана и покрывает там практически всю территорию Евразии", - пояснил эксперт.

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