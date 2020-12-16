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NI назвал "мечту танкиста": Сделано в России, превосходит любой танк
16 декабря 2020, 09:10 • 34 • В мире
Издание The National Interest проанализировало российский танк Т-95, который впору назвать "мечтой танкиста". Эта уникальная машина, которая, как уточняется, "превосходила бы любой другой танк, с которым она столкнулась".
"Т-95 - это мечта танкиста. Высокомобильный, хорошо защищённый и с большой огневой мощью - много огневой мощи", - так отзывается о российском танке Т-95 автор статьи для The National Interest.
В публикации отмечается, что эта машина должна войти в историю, несмотря на то что было создано всего несколько её прототипов. Отмечается также, что часть особенностей конструкции этого танка использовалась и для Т-14 "Армата".
"Т-95 превосходил бы любой другой танк, с которым он столкнулся", - цитирует "ПолитРоссия" автора публикации, добавляя, что если бы этот танк был запущен в серийное производство, "это был бы грозный противник".
В сравнении натовскими машинами, например с теми же американскими M1 Abrams или немецкими Leopard 2, 152-миллиметровая основная пушка стала бы весомым аргументом российского танка и давала бы его экипажу преимущество в случае боестолкновения. И речь не только об увеличенной дальности стрельбы, но и об улучшенной логистике.
"Это стандартный калибр артиллерийских орудий, и российский танк в теории мог бы использовать артиллерийские снаряды в дополнение к танковым боеприпасам", - констатировали аналитики.
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