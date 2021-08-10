NI назвал главную причину грядущего "худшего военного поражения" США

Американский обозреватель National Interest Джон Россомандо считает, что США ждёт "худшее военное поражение" за последние 80 лет. Он назвал главную причину этого.

Россомандо сравнил состояние современной американской армии с армией Франции 1940-х годов и увидел множество параллелей. Франция была разгромлена фашистской Германией, только сейчас на месте фашистов могут оказаться китайцы.

По мнению автора статьи, Пентагон сейчас чрезмерно бюрократизирован, политизирован и недальновиден. При этом КНР наращивает свою военную мощь. Барак Обама произвёл чистку высшего командного состава в армии США, уволив почти 200 генералов и адмиралов, выступавших против его социально-политической программы. Во Франции аналогичная чистка производилась в начале 1930-х.

Во Франции между двумя мировыми войнами всё решала элита, которой удобнее было прогибаться под крепнущий фашистский режим, чем противостоять ему. В Америке нашего времени корпоративные элиты из-за своих экономических связей отказываются противостоять Китаю.

На бумаге у Франции к концу 1930-х была самая сильная армия в Европе. По факту её руководство было некомпетентным, ослабленным бюрократией, а климат в вооружённых силах был излишне политизированным, преобладали раскольнические тенденции. Всё это лишало возможности отражать атаки захватчика. Точно такие же проблемы в начале 2020-х у США.

Франция перед Второй мировой потратила огромные средства, чтобы создать имидж сильной державы, за которым скрывалось ослабленное и опустошённое государство. Это мало чем отличается от оборонного бюджета США, который становится всё больше и больше на фоне повторяющихся раздуваний и неудач с закупками, пишет Россомандо.

"Америка стала тем, чем была Франция в 1940-м году, бумажным тигром, которым управляет непроницаемая бюрократия", - считает автор.

У военных США нет чувства патриотизма, нет цели в жизни, так как они не имеют достаточной власти и командных полномочий, чтобы принимать решения без согласования с многочисленными вышестоящими начальниками.