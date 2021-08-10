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NI назвал главную причину грядущего "худшего военного поражения" США

10 августа 2021, 03:45  •  91 • Политика
Американский обозреватель National Interest Джон Россомандо считает, что США ждёт "худшее военное поражение" за последние 80 лет. Он назвал главную причину этого.
Россомандо сравнил состояние современной американской армии с армией Франции 1940-х годов и увидел множество параллелей. Франция была разгромлена фашистской Германией, только сейчас на месте фашистов могут оказаться китайцы.
По мнению автора статьи, Пентагон сейчас чрезмерно бюрократизирован, политизирован и недальновиден. При этом КНР наращивает свою военную мощь. Барак Обама произвёл чистку высшего командного состава в армии США, уволив почти 200 генералов и адмиралов, выступавших против его социально-политической программы. Во Франции аналогичная чистка производилась в начале 1930-х.
Во Франции между двумя мировыми войнами всё решала элита, которой удобнее было прогибаться под крепнущий фашистский режим, чем противостоять ему. В Америке нашего времени корпоративные элиты из-за своих экономических связей отказываются противостоять Китаю.
На бумаге у Франции к концу 1930-х была самая сильная армия в Европе. По факту её руководство было некомпетентным, ослабленным бюрократией, а климат в вооружённых силах был излишне политизированным, преобладали раскольнические тенденции. Всё это лишало возможности отражать атаки захватчика. Точно такие же проблемы в начале 2020-х у США.
Франция перед Второй мировой потратила огромные средства, чтобы создать имидж сильной державы, за которым скрывалось ослабленное и опустошённое государство. Это мало чем отличается от оборонного бюджета США, который становится всё больше и больше на фоне повторяющихся раздуваний и неудач с закупками, пишет Россомандо.
"Америка стала тем, чем была Франция в 1940-м году, бумажным тигром, которым управляет непроницаемая бюрократия", - считает автор.
У военных США нет чувства патриотизма, нет цели в жизни, так как они не имеют достаточной власти и командных полномочий, чтобы принимать решения без согласования с многочисленными вышестоящими начальниками.
"Если не произойдёт радикального сдвига, США могут столкнуться с худшим военным поражением с тех пор, как Япония вторглась на Филиппины в 1942 году – в то время это было содружество США", - заключил американский обозреватель.

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