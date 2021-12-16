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Ни Лукашенко, ни Тихановской: на "Восточном партнерстве" Белоруссию представлял пустой стул
16 декабря 2021, 17:05 • 141 • Политика
На Западе пока не решили, кто им нравится больше
Участники, выступившие на саммите "Восточного партнерства", который прошел в Брюсселе, единогласно обратились с осуждением в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Бывший министр обороны Германии заявила, что на прошедшем саммите одно кресло пустовало – а ведь его, рассудила чиновница, мог кто-то занять. Это место предназначалось для белорусского лидера. Поскольку Европейский союз не признает легитимность действующей администрации в республике и ее главы Александра Лукашенко, то приглашения незаконного, с его точки зрения, президента не последовало.
"Надеюсь, что в скором времени это кресло займет лидер Белорусси, которого изберут демократическим способом. Все восточные партнеры единодушно осуждают поведение Лукашенко", – сообщила фон дер Ляйен на своей странице в социальной сети Twitter.
Организатора саммита пояснили, что таким образом посылают сигнал Минску о том, что ждут его в "Восточном партнерстве". Что касается Светланы Тихановскрй, то последней уже уделили необходимое внимание – 12 декабря с ней встретился президент Еврокомиссии Шарль Мишель, обсудивший с бывшим кандидатом в президенты республики проблемы Белоруссии. Президент ЕК гарантировал Тихановской поддержку, пообещав, что не допустит нарушения прав и свобод граждан республики.
"Восточное партнерство" запустили 12 лет назад. Цель проекта – укрепление межгосударственных отношений членов ЕС с шестью странами на постсоветском пространстве, куда входят Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина.
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