Ни кола ни двора. Квартирный вопрос испортил Америку - собственники вынуждены сдавать "в ноль"

Он указывает на данные Community Housing Improvement Program, согласно которым две трети жителей Нью-Йорка живут в съёмных квартирах. В целом же в США, несмотря на красивую голливудскую картину по ТВ, у многих американцев нет собственного жилья.

В том же Нью-Йорке, который существенно пострадал от локдауна и погромов активистов BLM, наблюдаются массовые проблемы с арендой. Более четверти жителей Нью-Йорка не платят аренду как минимум с марта, и это несмотря на помощь со стороны властей для временно безработных.

"Заметьте, такие массовые проблемы с платой за аренду наблюдаются несмотря на то, что временно безработным положены выплаты в 600 долларов в месяц. А что будет, когда эти выплаты закончатся в конце июля?" - задается вопросом Роджер.

В то же время, если у арендаторов проблемы, то и у собственников тоже, ведь они не получают никакой выгоды от сдачи жилья. В текущей ситуации многие домовладельцы предлагают месяц жизни для бесплатного проживания, опасаясь, что и вовсе не найдут платёжеспособных съёмщиков.

Впрочем, цены на аренду уже просели на 10-15 процентов, что явственно сигнализирует о проблемах рынка.

Американские города перестали быть "пространством возможностей", констатирует обозреватель, добавляя, что продолжающееся падение потребления электроэнергии в США говорит нам, что кризис никуда не делся и производство не начало восстанавливаться.