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Ни кола ни двора. Квартирный вопрос испортил Америку - собственники вынуждены сдавать "в ноль"
17 июля 2020, 17:00 • 47 • В мире
Обозреватель издания NewsFront Александр Роджерс отмечает, что перед США в полный рост встаёт квартирный вопрос. В связи с пандемией и кризисом многие квартиросъёмщики попросту могут оказаться на улице, а собственники не получить никакого дохода. Некоторые владельцы недвижимости уже не брезгуют сдавать жильё "в ноль", то есть бесплатно.
Он указывает на данные Community Housing Improvement Program, согласно которым две трети жителей Нью-Йорка живут в съёмных квартирах. В целом же в США, несмотря на красивую голливудскую картину по ТВ, у многих американцев нет собственного жилья.
В том же Нью-Йорке, который существенно пострадал от локдауна и погромов активистов BLM, наблюдаются массовые проблемы с арендой. Более четверти жителей Нью-Йорка не платят аренду как минимум с марта, и это несмотря на помощь со стороны властей для временно безработных.
"Заметьте, такие массовые проблемы с платой за аренду наблюдаются несмотря на то, что временно безработным положены выплаты в 600 долларов в месяц. А что будет, когда эти выплаты закончатся в конце июля?" - задается вопросом Роджер.
В то же время, если у арендаторов проблемы, то и у собственников тоже, ведь они не получают никакой выгоды от сдачи жилья. В текущей ситуации многие домовладельцы предлагают месяц жизни для бесплатного проживания, опасаясь, что и вовсе не найдут платёжеспособных съёмщиков.
Впрочем, цены на аренду уже просели на 10-15 процентов, что явственно сигнализирует о проблемах рынка.
Американские города перестали быть "пространством возможностей", констатирует обозреватель, добавляя, что продолжающееся падение потребления электроэнергии в США говорит нам, что кризис никуда не делся и производство не начало восстанавливаться.
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