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Ни капли воды, даже случайно: Власти Украины готовят новую месть Крыму - политэксперт

26 февраля 2021, 21:15  •  65 • Политика
Украина хочет вернуть Крым, заставив его умирать без воды. "По большому счёту политика, проводимая официальным Киевом, больше всего похожа на отчаянную и изощрённую месть нелояльным гражданам", - объяснил новую инициативу Киева политобозреватель Антон Кориневич.
Новый план Украины по "возвращению Крыма" заключается в том, чтобы на 100% лишить полуостров украинской воды. Это следует из недавнего заявления так называемого "постоянного представителя президента Украины в Крыму" Антона Кориневича.
Украинский чиновник недавно проинспектировал Северо-Крымский канал и обнаружил, что несмотря на объявленную Киевом водную блокаду, некоторое количество воды всё-таки попадает на территорию полуострова. В этой связи Кориневич призвал срочно достроить дамбу, чтобы исключить даже случайное попадание украинской воды в Крым.
По большому счёту политика, проводимая официальным Киевом, больше всего похожа на отчаянную и изощрённую месть нелояльным гражданам,
- комментирует новый план Киева политический обозреватель Александр Голуб.
Он отмечает, что если смотреть на ситуацию с этой стороны, то сразу же находят объяснение и другие инициативы властей Украины - вроде транспортных блокад, ограничения прав и социальных выплат.
Политобозреватель добавляет, что в Киеве отлично понимают, что на Украине есть немало желающих пойти по тому же пути, что и крымчане. Поэтому украинские власти пытаются запугать их, демонстрируя, с какими сложностями и проблемами придётся столкнуться людям в случае выхода из состава Незалежной.
Борьбу за людей украинские чиновники никогда не вели - они прекрасно понимают, что вряд ли удастся развернуть ситуацию в обратном направлении,
- цитирует rubaltic.ru слова эксперта.

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