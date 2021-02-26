Украина хочет вернуть Крым, заставив его умирать без воды. "По большому счёту политика, проводимая официальным Киевом, больше всего похожа на отчаянную и изощрённую месть нелояльным гражданам", - объяснил новую инициативу Киева политобозреватель Антон Кориневич.

Новый план Украины по "возвращению Крыма" заключается в том, чтобы на 100% лишить полуостров украинской воды. Это следует из недавнего заявления так называемого "постоянного представителя президента Украины в Крыму" Антона Кориневича.

Украинский чиновник недавно проинспектировал Северо-Крымский канал и обнаружил, что несмотря на объявленную Киевом водную блокаду, некоторое количество воды всё-таки попадает на территорию полуострова. В этой связи Кориневич призвал срочно достроить дамбу, чтобы исключить даже случайное попадание украинской воды в Крым.

По большому счёту политика, проводимая официальным Киевом, больше всего похожа на отчаянную и изощрённую месть нелояльным гражданам,

- комментирует новый план Киева политический обозреватель Александр Голуб.

Он отмечает, что если смотреть на ситуацию с этой стороны, то сразу же находят объяснение и другие инициативы властей Украины - вроде транспортных блокад, ограничения прав и социальных выплат.

Политобозреватель добавляет, что в Киеве отлично понимают, что на Украине есть немало желающих пойти по тому же пути, что и крымчане. Поэтому украинские власти пытаются запугать их, демонстрируя, с какими сложностями и проблемами придётся столкнуться людям в случае выхода из состава Незалежной.

Борьбу за людей украинские чиновники никогда не вели - они прекрасно понимают, что вряд ли удастся развернуть ситуацию в обратном направлении,

- цитирует rubaltic.ru слова эксперта.