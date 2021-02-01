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Ни газа, ни гранат: В МВД рассказали правду о произошедшем на Сенной площади

01 февраля 2021, 00:25  •  124 • Политика
В МВД Петербурга опровергли информацию о применении газа и светошумовых гранат против активистов на несанкционированной акции на Сенной площади.
Полиция Петербурга опровергла информацию о применении правоохранителями светошумовых гранат и перцового газа. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опровергли факт применения во время пресечения нарушений общественного порядка сотрудниками полиции спецсредств, таких как светошумовые гранаты и перцовый газ", - сообщили в ведомстве.
"Фонтанка" ранее сообщала, что на Сенной площади агрессивные протестующие устроили драку, впятером избив человека. Кроме того, активисты бросали в полицию снежки, а потом перешли к более радикальному воздействию. После нескольких нападений на силовиков те применили слезоточивый газ, утверждало издание.
31 января в ряде городов России прошли незаконные акции, устроенные оппозицией. В Петербурге из-за этого перекрыты мосты и улицы в центре города, внесены изменения в маршруты общественного транспорта, не функционирует несколько станций метрополитена.

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