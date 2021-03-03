Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Обстановка обостряется. 13 боевых кораблей НАТО подошли к российским границам
Яков Кедми отчитал власти России: "Скажите правду!"
"Ой, извините": Джо Байден признался, что не понимает, о чём говорит и...
"Украинская нацистка гастролирует в Петербурге": Призывавшая убивать р...
Главная / В мире

«Ни эффекта, ни смысла»: в Кремле назвали новые санкции США и ЕС вмешательством во внутренние дела России

03 марта 2021, 21:45  •  42 • В мире
Москва считает абсолютно неприемлемыми и абсурдными рестрикции, введённые США и Евросоюзом против ряда госслужащих и организаций из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнувший, что подобные действия трактуются как вмешательство во внутренние дела страны. Он также назвал возмутительным выдвинутое Вашингтоном обвинение о якобы причастности ФСБ к «отравлению» Навального и призвал США, как и Евросоюз, наконец привести доказательства своих утверждений. В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Москва уже прорабатывает ответ на западные рестрикции, и призвала отказаться от попыток диктата в современных политических реалиях.
 
РИА Новости © Алексей Майшев
 

Москва считает «абсолютно неприемлемыми» любые ограничения, подобные введённым накануне санкциям против ряда должностных лиц и организаций, поскольку они вредят «и без того находящимся в плачевном состоянии» отношениям с США и Евросоюзом. Такую позицию обозначил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавивший, что предпринятые западными странами шаги — не что иное, как вмешательство во внутренние дела России.

При этом он отметил, что введённые против российских госслужащих рестрикции по сути дублируют ограничения, уже установленные законами РФ: «И так эти люди не ездят за границу, не имеют права открывать счета в иностранных банках и так далее».

«Мы в целом подобные решения считаем абсурдными, не имеющими под собой никакого обоснования, а главное — не имеющими ни эффекта, ни смысла. И в этой связи мы можем только сожалеть и выражать недоумение», — подчеркнул Песков.

«В качестве повода этих рестрикций было озвучено дело берлинского пациента, при этом американские коллеги «с большой долей вероятности» утверждают, что якобы имело место отравление и за отравлением стоит Федеральная служба безопасности. Это возмутительно», — заявил представитель Кремля.

По его словам, если у Вашингтона есть конкретные доводы и доказательства озвученных обвинений, то они «в интересах раскрытия обстоятельств» должны поделиться ими. Песков подчеркнул, что если США, как и Евросоюз, сознательно укрывают имеющуюся информацию, значит они намеренно «или скрывают истинную подоплёку всей этой берлинской истории, или чинят препятствия на пути установления истины — и то, и другое возмутительно и неприемлемо».

Пресс-секретарь президента констатировал, что введённые ограничения не останутся без ответа, который будет сформирован по принципу взаимности и будет «наилучшим образом» соответствовать интересам России.

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» сообщила, что ответ Москвы «уже прорабатывается». Ранее она заявила, что РФ не намерена мириться с продолжающимися усилиями по неприкрытому вмешательству во внутренние дела страны, и призвала Вашингтон отказаться от попыток диктата в современных геополитических реалиях.

«Расчёты навязать что-либо России путём санкционного или иного прессинга проваливались в прошлом, провалятся и теперь. Если США не готовы к равноправному диалогу на разумной основе, это их выбор. Независимо от американских «санкционных пристрастий» продолжим последовательно и решительно отстаивать национальные интересы, давая отпор любой агрессии», — подчеркнула Захарова.

Она также обратила внимание на абсурдность повода для введения санкций и отметила, что Вашингтону «стоило бы озаботиться честным выполнением своих обязательств, например, по уничтожению химического оружия, которого у России с 2017 года попросту нет».

  • Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов в эфире RT также обратил внимание на странность позиции, занятой европейскими странами, которые ещё в середине октября 2020 года ввели антироссийские санкции из-за «отравления» Навального, однако так и не ответили на многочисленные запросы Москвы с требованием предоставить биоматериалы и прочую документацию.

«Европейский союз и страны — члены, заняли очень странную позицию: требуют, чтобы Россия прежде всего открыла уголовное дело в связи с предполагаемым отравлением Навального, и при этом не предоставляют в пользу этой версии никаких доказательств. А ещё занимаются какими-то странными играми: например, направляют Россию в Гаагу — в ОЗХО, в Гааге говорят: «Нет, обращайтесь с немецкому правительству» — и наоборот. Евросоюз — полагаю, вследствие злоупотребления известным принципом европейской солидарности — поддержал ничем не подкреплённые заявления», — отметил дипломат.

Говоря о практически синхронном введении рестрикций Вашингтоном и Брюсселем, Чижов констатировал, что особенно с приходом новой администрации США Евросоюз «весьма открыто заявляет о своей позиции», в рамках которой говорится о необходимости согласовывать с Соединёнными Штатами действия во внешней политике.

«Кстати, должен кое-что прояснить насчёт санкций: это не санкции. В соответствии с международным правом, санкции — это инструмент, принадлежащий исключительно Совету Безопасности ООН. Всё остальное можно считать односторонними ограничительными мерами, нелегитимными по определению», — подчеркнул собеседник RT.

При этом он выразил мнение, что в сложившейся ситуации у России и Европейского союза «нет другого выбора», кроме как пытаться нормализовать отношения: «Я считаю, что те, у кого есть чёткое видение сути отношений России и Евросоюза, должны понимать, что никакого другого выбора у нас на самом деле нет».

Комментируя эффективность санкционной политики, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» подчеркнул, что подобный подход «абсолютно не бьёт в цель», а сами рестрикции «не имеют отношения к действительности».

«Вы всерьёз думаете, что санкции, которые ввели США и Евросоюз, предназначены освободить Навального, провести следствие по его делу? Вы думаете, хоть один человек на Западе всерьёз думает, что санкции приведут к этому декларируемому результату... Я знаю, для чего на самом деле санкции. Санкции сейчас — это инструмент сдерживания геополитических конкурентов», — заявил сенатор.

Напомним, 2 марта США ввели санкции против семи высокопоставленных российских должностных лиц и 14 организаций, а Евросоюз ввёл рестрикции против председателя Следкома Александра Бастрыкина, главы Росгвардии Виктора Золотова, главы ФСИН Александра Калашникова и генпрокурора Игоря Краснова. В качестве обоснования ограничительных мер на Западе утверждают, что они причастны к задержанию и вынесению обвинительного приговора Алексею Навальному, который отбывает наказание в исправительной колонии.

Комментируя этот шаг, в Москве призвали не вмешиваться во внутренние дела страны. Аналогичную позицию обозначили и в китайском МИД. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Ван Вэньбиня, «дело Навального — исключительно внутреннее дело России, и внешние силы не имеют никакого права вмешиваться».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



42
Источник
Похожие новости
03 марта 2021, 03:30
Захватить Крым "буквально завтра": От Украины потребовали немедленных действий
03 марта 2021, 03:30
"Это не проявление отваги": Президент Словакии пошла войной на премьера из-за "Спутник V"
03 марта 2021, 08:05
"Макрон был прав": Предприниматель сравнил Россию и Францию
03 марта 2021, 06:15
Какой нации принадлежит русский язык. Аваков запутался
03 марта 2021, 03:30
Для Гарварда важны незнания и даже не деньги: Петиция раскрыла негласное правило
03 марта 2021, 16:15
От всего сердца: спасибо, Der Spiegel!
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 марта 2021, 03:30
Аваков озвучил "план Б" по Крыму и Донбассу: Гордон ехидно ухмыльнулся
03 марта 2021, 03:30
Захватить Крым "буквально завтра": От Украины потребовали немедленных дейст...
03 марта 2021, 08:05
"Я бы сказала расстрелять": Видео украинской военнослужащей в TikTok вывело...
03 марта 2021, 03:30
"Это не проявление отваги": Президент Словакии пошла войной на премьера из-...
03 марта 2021, 03:30
"Они на что-то напросятся": Политолог прочитал между строк истинную цель са...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 февраля 2021, 04:35
Аксёнов выдал крымскую тайну семьи Зеленских: "Оккупантам" платит активно"
27 февраля 2021, 16:30
Россия приготовила сюрприз для НАТО: Теперь в Донбассе
26 февраля 2021, 00:10
Госдеп США дал указание военным Армении
26 февраля 2021, 06:35
США нанесли серию авиаударов по Сирии. Пентагон назвал главный "сигнал операции"
01 марта 2021, 04:45
"Ой, извините": Джо Байден признался, что не понимает, о чём говорит и где находится
03 марта 2021, 03:30
Захватить Крым "буквально завтра": От Украины потребовали немедленных действий
03 марта 2021, 03:30
"Это не проявление отваги": Президент Словакии пошла войной на премьера из-за "Спутник V"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.