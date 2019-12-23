Ни доцента больше: профстандарт для преподавателей вузов отменят

В России отменят профстандарт для преподавателей вузов, сообщили «Известиям» в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Информацию о том, что такое решение принято, «Известиям» подтвердили в Минобрнауки. Норма, введенная в 2015 году, сильно ограничивала работу сотрудников без ученой степени, хотя и носила до 1 января 2020 года рекомендательный характер. Представители профессионального сообщества поддержали отмену стандарта. По мнению экспертов, в противном случае всё может закончиться оттоком профессиональных кадров из-за формальных и необоснованных требований отбора.

Совфед, Минобрнауки и образовательные организации сошлись во мнении, что необходимо отменить профстандарт преподавателя высшей школы, который ограничивает работу педагогов, не имеющих ученой степени. Норму утвердили приказом трудового ведомства в 2015 году, но до 1 января 2020-го она имела рекомендательный характер, а с Нового года должна была стать обязательной для всех вузов. Об этом «Известиям» заявила член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

Предложенный профстандарт для высшей школы, по мнению сенатора, негативно повлиял на традиционную схему формирования учебной нагрузки педагогов. Так, ассистенты, преподаватели и старшие преподаватели не могли вести полноценные занятия по программам бакалавриата и дополнительным профессиональным программам, в то время как специалитет и магистратура им были полностью недоступны. Без ограничений работать в вузах могли только доценты. Чтобы выйти из сложившейся ситуации, многие высшие учебные заведения начали назначать на должности доцентов людей, не имеющих ученой степени, так называемых холодных доцентов, рассказала Ирина Рукавишникова. Однако это, конечно, демотивировало работников прикладывать усилия для реального роста своего научно-педагогического статуса.

Кроме того, в самом профстандарте преподавателя высшей школы есть ряд неточностей, а некоторые положения были просто абсурдны, уверена сенатор. Например, все — от ассистентов до доцентов — должны получить не только высшее образование, но и дополнительное профессиональное образование по своей дисциплине. Но логичнее было бы выдвигать специальные требования лишь тем сотрудникам, чей диплом не соответствует направлению.

— Такие стандарты были некачественными изначально. Мы исходим из того, что не все преподаватели — ученые. Среди них есть люди, которые хорошо владеют профессией, имеют прекрасный опыт и должны передавать свои практические навыки, — завила сенатор.

При этом в результате внедрения подобного профстандарта, по словам политика, страдают в первую очередь студенты, которые недополучают знания и выходят не до конца подготовленными на рынок труда.

— Совфед предлагал отменить профстандарт преподавателя высшей школы. Мы направили предложения в Минобрнауки и Минтруд с просьбой переработать соответствующие нормы. И нас услышали. Норма будет отменена. И это на самом деле абсолютно логичное решение, при котором в любом вузе страны в учебном процессе со студентами смогут полноценно работать не только преподаватели со степенью, но и педагоги-практики, — отметила она.

Минтруду предложили отменить профстандарт еще в начале декабря на заседании Национального совета при президенте по профессиональным квалификациям. Об этом «Известиям» сообщили в департаменте государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки.

«Решение об отмене было принято в виду необходимости проработки вопросов разработки проектов профессиональных стандартов профессорско-педагогического состава с учетом интеграции научной и образовательной деятельности», — говорится в ответе пресс-службы ведомства.

В педагогическом сообществе решение отменить профстандарт поддержали. Изначально норма вызвала недоумение у вузовских преподавателей, признался председатель профсоюзной организации СПБГУ Леонид Иванов. Работники вузов неоднократно критиковали норму и собирались поднимать вопрос об ее отмене на городских площадках.

— Очень хорошая новость. Это достаточно неожиданно для меня. Интерес к стандарту у профсоюзов очень большой, но настороженный. Мы опасаемся сокращения рабочих мест, потому что в документе много не очень понятных и удачных позиций. Думаю, что отмена нормы — это положительный момент, — заявил он.

Научное сообщество уверено, что нововведение могло бы вызвать отток квалифицированных и опытных сотрудников, которые не подходят лишь по формальным требованиям.

Таким образом, этот профстандарт в итоге не должен вступить в силу с 1 января 2020 года.