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Ни дня без зрады: русские военные «зашли с тыла» на Украине

11 декабря 2020, 15:30  •  242 • Украина

На Украине снова обнаружили зраду: на этот раз в школьном учебнике «Защита Отечества» для 10 класса.

Самые внимательные «патрiоты» увидели фото солдат российской армии в разделе про ВСУ. Особое возмущение вызвал снимок бойцов в экипировке «Ратник».

Разумеется, эту оплошность немедленно подхватили блогеры, затем медиа и теперь от Министерства образования требуют какой-то реакции и наказания виновных.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда российские военные вот так «проникают» на Украину. В своё время Порошенко поздравлял «защитников Украины» кадрами с бронетехникой ДНР и России.

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