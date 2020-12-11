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Ни дня без зрады: русские военные «зашли с тыла» на Украине
11 декабря 2020, 15:30 • 242 • Украина
На Украине снова обнаружили зраду: на этот раз в школьном учебнике «Защита Отечества» для 10 класса.
Самые внимательные «патрiоты» увидели фото солдат российской армии в разделе про ВСУ. Особое возмущение вызвал снимок бойцов в экипировке «Ратник».
Разумеется, эту оплошность немедленно подхватили блогеры, затем медиа и теперь от Министерства образования требуют какой-то реакции и наказания виновных.
Отметим, что это далеко не первый случай, когда российские военные вот так «проникают» на Украину. В своё время Порошенко поздравлял «защитников Украины» кадрами с бронетехникой ДНР и России.
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