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Ни для кого не тайна: Иностранный профессор озвучил неприглядное прошлое Ходорковского

24 июля 2020, 03:05  •  106 • Политика
Журналист Олег Лурье напомнил о статье иностранного профессора, который ещё в 2004 году озвучил, как стал олигархом Михаил Ходорковский. В отличие от навязываемого сейчас обществу мнения, будто Ходорковский "белый и пушистый", в публикации почётного профессора экономики Уэллсли-колледжа приведено совершенно обратное.
Беглый олигарх Михаил Ходорковский вовсе не "ангел во плоти", как это пытаются по сей день представить либеральная тусовка и оппозиционные СМИ. Журналист Олег Лурье привёл выдержку из статьи о Ходорковском, написанную ещё в 2004 году. Тогда свою оценку нажившемуся на богатствах России олигарху и другим "реформаторам" дал профессор экономики Гарварда Маршалл И. Голдман.
Он напрямую рассказал, как заполучили своё богатство Ходорковский и другие олигархи.
"Практически всё богатство олигархов было нажито за счёт захвата сырьевых ресурсов России, находившихся до 1992 года в собственности и под управлением государства. Другими словами, успехи любого олигарха практически всегда зависели от связей с государственными чиновниками, ведавшими приватизацией сырьевых богатств страны, а также от его способности обойти или запугать конкурентов", - говорится в материале.
Ну а инвесторы, решившие войти в сделку с Ходорковским, взамен получили лишь жалкие клочки бумаги, а не дивиденды.
В материале также говорится, как Ходорковский пытался продавить свою хищническую линию и в политике.
"Интересно, и сейчас Ходорковский с командой будут рассказывать, что профессор экономики Гарварда Маршалл И. Голдман - это кремлёвский мурзилка, купленный лично Путиным ещё в 2004 году? Ну, ну…" - добавляет Лурье.

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