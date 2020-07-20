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Ни демаркация, ни делимитация границ не имеют отношения к переговорам с Японией по мирному договору

20 июля 2020, 02:00  •  63 • Война
России пора чётко заявить, что «курильский вопрос» закрыт
Поддержанное президентом РФ Владимиром Путиным предложение о внесении в Конституцию РФ поправки, запрещающей отчуждение в пользу другого государства российской территории, переполошило официальный Токио. Новое положение Основного закона России крайне затрудняет продолжение навязанных японским правительством переговоров о «возвращении северных территорий», как произвольно именуют в МИД Японии принадлежащие России южно-курильские острова.
Некоторое успокоение в Токио наступило после внесения в поправку «исключений», когда российскую границу можно изменять в процессе «делимитации, демаркации и редемаркации». Пошли публикации в японских СМИ о том, что Путин внёс-де эти допущения чуть ли не ради японцев и лично премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Ёсихидэ Суга
Надежды при этом возлагались на «делимитацию» границы, которая предусматривает территориальное размежевание в ходе переговоров, обычно как раз при заключении мирных договоров. Поэтому генеральный секретарь Кабинета министров Ёсихидэ Суга и министр иностранных дел Тосимицу Мотэги попытались представить дело таким образом, что якобы данная поправка к Конституции является «внутренним делом России» и к японо-российским переговорам отношения не имеет. А потому Токио намерен продолжать вести с Москвой «плотные переговоры» по «территориальному вопросу». «Правительство продолжит плотные переговоры на основе нашей базовой позиции – решение территориальной проблемы и последующее заключение мирного договора», – упорно твердит Суга.
Тосимицу Мотэги
Игнорирование японским правительством одобренной на общенародном голосовании поправки к Конституции потребовало от МИД РФ разъяснений по поводу того, применимы ли вышеупомянутые «исключения» к случаю японских притязаний на российские Курильские острова. Соответствующий запрос был сделан и в Государственной Думе России.
Официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой было поручено прояснить без дипломатического флёра и недомолвок отношение к данному вопросу внешнеполитического ведомства и, как следует понимать, высшего руководства страны.
Цель переговоров России с Японией – подписание основополагающего документа, который по содержанию шире мирного соглашения, заявила официальный представитель МИД РФ. «Видим целью переговоров заключение такого основополагающего документа, который был бы шире просто мирного. И имеем в виду договор о мире, дружбе и добрососедстве, сотрудничестве, который стал бы прочной, современной юридической основой для вывода отношений между нашими странами на качественно новый уровень», – сказала директор департамента МИД РФ на брифинге.
По её словам, ни демаркация, ни делимитация границ не имеют никакого отношения к переговорам с Японией по мирному договору. «В диалоге с Токио мы всегда исходили из нерушимости наших границ, подчеркивали необходимость признания Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая полную принадлежность южно-курильских островов Российской Федерации. Никаких изменений нет. Мало того, никаких изменений быть не может», – заявила Мария Захарова.
Смысл заявления совершенно однозначен. Казалось, после такого разъяснения в Токио должны понять тщетность попыток использовать переговоры о «мирном договоре» для выдвижения необоснованных и незаконных территориальных притязаний к нашей стране. Однако даже прямое указание на то, что Россия требует и будет требовать впредь от японского правительства признания российского суверенитета на южно-курильских островах, в правонационалистической прессе Страны восходящего солнца пытаются исказить и приписать словам Захаровой иной смысл. А именно: выдать заявление официального представителя МИД РФ за выражение намерения Москвы отложить на некоторое время вопрос о «северных территориях», а не закрыть его раз и навсегда.
Однако в высказываниях Захаровой никакого предложения об «откладывании территориального вопроса» нет. И расчёты японской стороны на будущую «делимитацию и демаркацию» японо-российской границы на условиях Токио не имеют под собой оснований. Спекуляции на эту тему японских «специалистов по России» следовало бы прекратить.
Можно ожидать, что в год 75-летия окончания Второй мировой войны, завершившейся победой над милитаристской Японией, власти страны-победительницы вернутся к принципиальной позиции Советского Союза, отрицавшего наличие в отношениях двух государств каких бы то ни было «территориальных проблем».
В связи с этим нужно поддержать сделанное Москвой предложение японскому правительству, освободившись от порождённых политикой М. Горбачёва и Б. Ельцина иллюзий, строить отношения с Россией не на основе стремления к достижению своекорыстных целей, а на основе честного взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах – политической, дипломатической, экономической, культурной и иных. И не тешить себя надеждами на то, что-де «ослабевшая Россия рано или поздно сама принесет Японии северные территории». Это, как гласит японская поговорка, «всё равно что хватать облака руками»
Анатолий КОШКИН

Фонд Стратегической Культуры

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