Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Порошенко не смог сформировать антикоррупционный суд до конца года
Кто такая глава МИД Австрии, к которой президент РФ едет на свадьбу
«В конфликте Трампа с Эрдоганом победит Путин»: Западные СМИ опасаются союза Мос...
Багдасаров ЖЕСТКО о конфликте в Осетии: Надо было ВЗЯТЬ Тбилиси!
Главная / В России

Ни Брежнев, ни Сталин не могли. А Путин может

16 августа 2018, 18:24  •  145 • В России

Как говорится, во-первых, это красиво. Весь "цивилизованный мир" клеймит Путина "кровавым тираном", а он ненароком появляется в западноевропейской глубинке на свадьбе главы МИД Австрии.

- Кто-нибудь объяснит мне, что происходит? - дружно воскликнут Трамп, Мэй и Меркель, глядя в новостях, как Путин с букетом белых роз поздравляет одного из главных политиков страны европейской оси с частным праздником.

Меркель, впрочем, в выигрышном положении - через пару часов она сможет задать этот вопрос Владимиру Путину лично в своей резиденции под Берлином. Что многим недругам России тоже настроения не улучшит - "кровавые тираны" должны в своем логове скрежетать зубами под давлением санкций, а не разъезжать по Старому свету как по собственной даче.

Понимала ли министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, какую заваривает кашу, приглашая президента России в гости? Конечно, понимала.

53-летняя невеста хоть и блондинка, но вовсе не дура, а наоборот один из ведущих политиков своей страны, главный специалист Австрии по международным отношениям и сторонник курса на сближение с Россией. Эксперт по Ближнему Востоку, знающий семь языков. Дочь личного пилота короля Иордании, родившаяся и выросшая в этой стране, закончившая Венский университет и продолжившая обучение в Еврейском университете в Иерусалиме и Иорданском университете в Аммане. Кнайсль работала в МИДе Австрии, потом занималась журналистикой, наукой, а потом приняла предложение нынешнего канцлера Австрии Курца занять пост, который до этого занимал он сам.

Поэтому она не могла не понимать, что означало согласие Путина приехать к ней в гости. И для большой политики, и для ее собственной карьеры. Если в США объявляют "агентом Кремля" человека, который всего лишь поздоровался с российским послом, что будет с политиком, на чью свадьбу пожаловал Путин лично?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что на вскидку не вспомнит, когда в последний раз Путин приезжал в частном порядке на неофициальное мероприятие за границей. Просто потому что ничего подобного лет эдак сто как не было. И этой поездкой Путин убивает сразу несколько зайцев: он не просто отвлекает внимание от предстоящей важнейшей встречи с Меркель, но и в известном смысле возрождает старую русскую имперскую традицию. Больше ста лет частные поездки российских руководителей зарубеж на свадьбы были немыслимы. Хрущев, Брежнев и уж тем более Сталин, никак не могли поехать в Австрию или Францию там, Испанию на чью-то свадьбу. В последний раз это делал Николай II, когда приезжал на торжества по случаю бракосочетания дочери германского императора Вильгельма. А Путин может. Одним своим присутствием сделав эту свадьбу чуть ли не главным мировым событием дня.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
145
Источник
Похожие новости
16 августа 2018, 00:24
«Неядерное сдерживание»: зачем Россия намерена строить новую военно-морскую базу в Каспийске
16 августа 2018, 15:09
Захар Прилепин - о попадании в очередной «черный список» Украины: «Чему тут удивляться?»
15 августа 2018, 21:09
Структурный рост: зачем Минобороны России создаёт морскую военную полицию

16 августа 2018, 16:39
«Переоценивают свою значимость»: как в России отнеслись к идее Киева попросить НАТО сопровождать суда в Азовском море
16 августа 2018, 15:09
Украинские диверсанты планируют отравить воду на Донбассе радиоактивными отходами
16 августа 2018, 18:24
Эксперт: Бомбардировщик Ту-22М3М - вдумчивое использование военного бюджета
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
16 августа 2018, 00:39
США санкций мало: Турции начали поступать прямые угрозы
16 августа 2018, 03:54
Госдеп предложил лишь один вариант для беседы о мире в Сирии
16 августа 2018, 00:24
В Госдуме оценили идею Киева попросить НАТО конвоировать суда в Азовском море
16 августа 2018, 00:40
«Вариация схемы Понци»: Изменчивый взгляд Володина на пенсионную реформу ошарашил гра...
16 августа 2018, 00:40
Отсроченная агрессия: Украина двадцать лет готовилась воевать с Россией
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
09 августа 2018, 21:08
Валерий Пякин. Расклад сил в российской верхушке: что нас ждёт
14 августа 2018, 09:09
Как правильно бить американцев контрсанкциями
11 августа 2018, 03:39
Почему на "процветающем" Западе работающие люди бомжуют? (Руслан Осташко)
10 августа 2018, 12:54
Украинская армия взорвала «скорую помощь» с медиками на Донбассе
11 августа 2018, 11:39
Министр инфраструктуры Украины не понял, почему украинцы зарабатывают в «отсталой и феодальной России»
13 августа 2018, 06:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 12.08.18
11 августа 2018, 18:09
На Украине отказываются признавать отдыхающих в Крыму
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.