Ни Брежнев, ни Сталин не могли. А Путин может

Как говорится, во-первых, это красиво. Весь "цивилизованный мир" клеймит Путина "кровавым тираном", а он ненароком появляется в западноевропейской глубинке на свадьбе главы МИД Австрии.

- Кто-нибудь объяснит мне, что происходит? - дружно воскликнут Трамп, Мэй и Меркель, глядя в новостях, как Путин с букетом белых роз поздравляет одного из главных политиков страны европейской оси с частным праздником.

Меркель, впрочем, в выигрышном положении - через пару часов она сможет задать этот вопрос Владимиру Путину лично в своей резиденции под Берлином. Что многим недругам России тоже настроения не улучшит - "кровавые тираны" должны в своем логове скрежетать зубами под давлением санкций, а не разъезжать по Старому свету как по собственной даче.

Понимала ли министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, какую заваривает кашу, приглашая президента России в гости? Конечно, понимала.

53-летняя невеста хоть и блондинка, но вовсе не дура, а наоборот один из ведущих политиков своей страны, главный специалист Австрии по международным отношениям и сторонник курса на сближение с Россией. Эксперт по Ближнему Востоку, знающий семь языков. Дочь личного пилота короля Иордании, родившаяся и выросшая в этой стране, закончившая Венский университет и продолжившая обучение в Еврейском университете в Иерусалиме и Иорданском университете в Аммане. Кнайсль работала в МИДе Австрии, потом занималась журналистикой, наукой, а потом приняла предложение нынешнего канцлера Австрии Курца занять пост, который до этого занимал он сам.

Поэтому она не могла не понимать, что означало согласие Путина приехать к ней в гости. И для большой политики, и для ее собственной карьеры. Если в США объявляют "агентом Кремля" человека, который всего лишь поздоровался с российским послом, что будет с политиком, на чью свадьбу пожаловал Путин лично?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что на вскидку не вспомнит, когда в последний раз Путин приезжал в частном порядке на неофициальное мероприятие за границей. Просто потому что ничего подобного лет эдак сто как не было. И этой поездкой Путин убивает сразу несколько зайцев: он не просто отвлекает внимание от предстоящей важнейшей встречи с Меркель, но и в известном смысле возрождает старую русскую имперскую традицию. Больше ста лет частные поездки российских руководителей зарубеж на свадьбы были немыслимы. Хрущев, Брежнев и уж тем более Сталин, никак не могли поехать в Австрию или Францию там, Испанию на чью-то свадьбу. В последний раз это делал Николай II, когда приезжал на торжества по случаю бракосочетания дочери германского императора Вильгельма. А Путин может. Одним своим присутствием сделав эту свадьбу чуть ли не главным мировым событием дня.

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