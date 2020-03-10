Ни большая, ни маленькая: в России хотят отменить рыбоохранные зоны

В России исчезнет определение рыбоохранных зон. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства, такой законопроект Минсельхоз готовится внести в Госдуму. В министерстве появление документа объяснили реализацией регуляторной гильотины. Чиновники считают, что для защиты флоры и фауны водоемов достаточно водоохранных зон. А вот в профильном комитете нижней палаты по сельскому хозяйству полагают, что либерализация законодательства может навредить экологии. В большинстве фракций парламента тему назвали чувствительной и предложили дождаться законопроекта.

Под гильотиной

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства, законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (в части отмены рыбоохранных зон)» разработан в целях исключения дублирующих положений статьи 48 федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и статьи 65 Водного кодекса РФ.

«Последствием реализации законопроекта будет отмена необходимости соблюдения субъектами предпринимательской и иной экономической деятельности дублирующих обязательных требований, предусмотренных законодательством РФ», — пояснили в кабмине.

Согласно плану законопроектной деятельности, документ будет внесен в Госдуму в феврале следующего года, уточнили в пресс-службе. В Минсельхозе «Известиям» сообщили, что он уже находится в высокой степени готовности и в ближайшее время будет представлен правительству.

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«Законопроект подразумевает отмену всех рыбоохранных зон на территории России. В соответствии с действующим законодательством режим рыбоохранных зон идентичен водоохранным зонам, которые выполняют комплексную охранительную функцию. Законопроект направлен на исключение дублирующего избыточного регулирования, разрабатывается в рамках мероприятий «регуляторной гильотины», — пояснили «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза.

В Госдуме однозначной поддержки инициатива пока не получила. Глава профильного комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин образно заявил «Известиям», что «с водой главное не выплеснуть ребенка».

— Всё надо очень внимательно изучить, чтобы не навредить ни малому бизнесу, ни людям. Но в первую очередь мы должны ориентироваться на усиление, а не на ослабление экологического законодательства. По условиям содержания и воспроизводству рыбы к водной среде сегодня более жесткие требования, чем к любой другой отрасли, — подчеркнул парламентарий.

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По его словам, важно будет понять, как новые нормы станут исполнять на практике. Если их все-таки примут. Пока везде, где проводится регуляторная гильотина, ощутимого прогресса нет, отметил депутат.

В «Единой России» от оценок также воздержались.

— Сначала нужно посмотреть законопроект. Тема действительно очень важная и чувствительная. Поэтому сейчас дать этому какую-то оценку сложно, — заявил «Известиям» член фракции, зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.

Условия для браконьерства

А вот представители оппозиционных партий и экологи к законопроекту Минсельхоза отнеслись критически.

— Водоохранная и рыбоохранная зоны — всё-таки разные понятия. Думаю, что если законопроект будет принят, то это обернется сокращением поголовья ценных рыб, а также расширит условия для браконьерства, — пояснил «Известиям» зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

Глава комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, член фракции КПРФ Николай Харитонов также считает, что отказываться от рыбоохранных зон нельзя.

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— У нас еще не так высок интеллект, чтобы принимать такие решения, которые люди поймут буквально. Торопиться с такими инициативами нельзя. Нужно, чтобы был баланс интересов человека, государства и бизнеса, — отметил депутат.

В ЛДПР предпочли дождаться внесения законопроекта, а потом делать оценки и выводы.

Старший советник морской программы Всемирного фонда дикой природы России, кандидат биологических наук Константин Згуровский считает, что Минсельхоз предлагает внести очень серьезные изменения.

— С этой регуляторной гильотиной просто беда. Под шумок пытаются отменить очень важные вещи, например, Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. Только благодаря общественному возмущению было принято решение дождаться, пока будет принят новый законопроект, регулирующий эту сферу, — сообщил эксперт «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По его словам, вокруг рек уже отменили лесоохранные зоны, которые раньше защищали нерестовые районы.

— Мы взамен них предлагали сделать рыбохозяйственные заповедные зоны, чтобы какой-то природоохранный статус у этих территорий был, — пояснил эксперт, отметивший, что таких охраняемых территорий в России и так очень мало.

Эколог Михаил Крейндлин также считает, что отмена рыбоохранных зон скажется на ослаблении природоохранного контроля. Их размеры в основном совпадают с водоохранными, но есть другие нюансы, которые не учитывает Водный кодекс, например, нерест рыб, отметил эксперт.