Ни «Адское пламя» США, ни израильская «Пика» не пробьют российский «Панцирь» • 108 • Аналитика









Начать с того, что американские вертолетные ракеты Hellfire («Адское пламя») летают на расстояния до восьми километров максимально. Тогда как уже сейчас российский «Панцирь» способен уничтожать цели на дистанции до двадцати километров. Так что ни у каких даже самых скоростных и маневренных вертолетов армии звездно-полосатых нет ни малейшей возможности даже приблизиться к вышеназванному ЗРПК ВС РФ на ударное расстояние.



Более того, штатовские ракеты следующего поколения JAGM (Joint Air-to-Ground Missile), которые должны с будущего года встать на вооружение ВС США вместо Hellfire, тоже не умеют преодолевать расстояния больше недостаточных восьми километров.



Не имея своего собственного оружия необходимого радиуса действия, Пентагон обратился к израильским коллегам и позаимствовал у них для соответствующих учений ракету Spike Non-Line-of-Sight (NLOS). По анонсу, этот снаряд способен поразить цель на расстоянии до двадцати пяти километров. А примечание о Non-Line-of-Sight говорит о том, что эта «умная» самонаводящаяся ракета может быть выпущена из положения, откуда мишени для поражения еще не видно.



Исходя из тактико-технических характеристик израильской «Пики», у неё есть возможность поразить ЗРПК «Панцирь». Но, по экспертным оценкам российских военспецов, такая возможность у них чисто теоретическая. Нельзя забывать, что защита российских рубежей, включая линии противовоздушной и противоракетной обороны, а также средства радиоэлектронной борьбы, глубокоэшелонированная. Естественно, что различные ЗРК, ЗРПК и системы РЭБ перекрывают все зоны поражения друг друга по несколько раз.



Соответственно, все российские комплексы ПВО/ПРО работают сугубо вместе и никогда по отдельности. Такие российские системы как С-400, С-300 и «Бук» ведут наблюдение на дальних дистанциях. Наоборот, различные модификации комплексов «Панцирь» и «Тор» прикрывают ближние зоны поражения. В комплексе эти ЗРК практически неуязвимы, так как они все видят всё.



Поэтому, исходя из ТТХ израильской ракеты Spike, американцы, в принципе, могут попасть в наши средства ПВО или РЭБ. Но вот выйти на ударные позиции самолетам, вертолетам или беспилотникам ВВС США незамеченными и не уничтоженными вряд ли получится.



Помимо этого, надо учитывать и тот факт, что ЗРПК семейства «Панцирь» постоянно технически усовершенствуются. Так, модель последнего поколения «Панцирь-СМ», которую протестировали весной этого года, будет способна обнаруживать летательные мишени на расстоянии до семидесяти пяти километров, а уничтожать их в радиусе сорока километров. Следовательно, израильская ракета опять остается вне игры на этом боевом поле. Новейшие «Панцири-СМ» должны встать на защиту России уже через год, в 2021 году, еще более укрепляя защищенность границ Отечества на земле и с воздуха. Российские военные аналитики прокомментировали новость о том, что американские вертолетчики провели учения по подавлению российских средств ПВО и якобы успешно уничтожили зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь». Да, макет, уничтоженный пилотами ВВС США при помощи израильской ракеты Spike Non-Line-of-Sight (NLOS), действительно напоминал российский ЗРПК «Панцирь». Но, по мнению военспецов, успех штатовских военных определялся именно тем, что реально это был всего лишь муляж, а не настоящее оружие ПРО РФ по уничтожению любых летающих мишеней.Начать с того, что американские вертолетные ракеты Hellfire («Адское пламя») летают на расстояния до восьми километров максимально. Тогда как уже сейчас российский «Панцирь» способен уничтожать цели на дистанции до двадцати километров. Так что ни у каких даже самых скоростных и маневренных вертолетов армии звездно-полосатых нет ни малейшей возможности даже приблизиться к вышеназванному ЗРПК ВС РФ на ударное расстояние.Более того, штатовские ракеты следующего поколения JAGM (Joint Air-to-Ground Missile), которые должны с будущего года встать на вооружение ВС США вместо Hellfire, тоже не умеют преодолевать расстояния больше недостаточных восьми километров.Не имея своего собственного оружия необходимого радиуса действия, Пентагон обратился к израильским коллегам и позаимствовал у них для соответствующих учений ракету Spike Non-Line-of-Sight (NLOS). По анонсу, этот снаряд способен поразить цель на расстоянии до двадцати пяти километров. А примечание о Non-Line-of-Sight говорит о том, что эта «умная» самонаводящаяся ракета может быть выпущена из положения, откуда мишени для поражения еще не видно.Исходя из тактико-технических характеристик израильской «Пики», у неё есть возможность поразить ЗРПК «Панцирь». Но, по экспертным оценкам российских военспецов, такая возможность у них чисто теоретическая. Нельзя забывать, что защита российских рубежей, включая линии противовоздушной и противоракетной обороны, а также средства радиоэлектронной борьбы, глубокоэшелонированная. Естественно, что различные ЗРК, ЗРПК и системы РЭБ перекрывают все зоны поражения друг друга по несколько раз.Соответственно, все российские комплексы ПВО/ПРО работают сугубо вместе и никогда по отдельности. Такие российские системы как С-400, С-300 и «Бук» ведут наблюдение на дальних дистанциях. Наоборот, различные модификации комплексов «Панцирь» и «Тор» прикрывают ближние зоны поражения. В комплексе эти ЗРК практически неуязвимы, так как они все видят всё.Поэтому, исходя из ТТХ израильской ракеты Spike, американцы, в принципе, могут попасть в наши средства ПВО или РЭБ. Но вот выйти на ударные позиции самолетам, вертолетам или беспилотникам ВВС США незамеченными и не уничтоженными вряд ли получится.Помимо этого, надо учитывать и тот факт, что ЗРПК семейства «Панцирь» постоянно технически усовершенствуются. Так, модель последнего поколения «Панцирь-СМ», которую протестировали весной этого года, будет способна обнаруживать летательные мишени на расстоянии до семидесяти пяти километров, а уничтожать их в радиусе сорока километров. Следовательно, израильская ракета опять остается вне игры на этом боевом поле. Новейшие «Панцири-СМ» должны встать на защиту России уже через год, в 2021 году, еще более укрепляя защищенность границ Отечества на земле и с воздуха. Олег Орлов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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