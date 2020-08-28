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NHK: Синдзо Абэ уходит в отставку. "Не сумел забрать Курилы"

28 августа 2020, 19:55  •  38 • В мире
NHK сообщает о том, что японский премьер-министр Синдзо Абэ принял решение уйти в отставку по состоянию здоровья. Политтехнолог Марат Баширов припомнил японскому премьеру его провал: "Не сумел забрать Курилы".
"Источники, близкие к премьер-министру Японии, говорят, что он планирует уйти в отставку из-за проблемы со здоровьем", - сообщает NHK.
По данным японских журналистов, своё решение об уходе с поста Синдзо Абэ объяснит на пресс-конференции.
СМИ обратили внимание на то, что "за последние две недели политик дважды посещал больницу". Пресса полагает, что эти посещения и породили слухи об ухудшении здоровья премьер-министра.
Журналисты напоминают, что это уже второй раз, когда Синдзо Абэ покидает свой пост из-за проблем со здоровьем. Похожая ситуация была 13 лет назад, в 2007-м, когда у политика случилось воспаление кишечника. В должности он тогда проработал всего год.
Политтехнолог Марат Баширов, комментируя слухи о грядущей отставке Абэ, напомнил об одном провальном для японского премьера деле.
"В Японии пишут, что премьер-министр Абэ подаёт в отставку. Не сумел забрать Курилы", - отметил эксперт в своём авторском Telegram-канале "Политджойстик".

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