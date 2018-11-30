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Незваный гость

30 ноября 2018, 23:09  •  146 • Карикатуры

Президента Франции Эммануэля Макрона и его супругу Брижит по прилете в Буэнос-Айрес на саммит G20 из-за недоразумения не встретили у трапа официальные лица Аргентины.

© Виталий Подвицкий

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