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Незваные гости у границ России и Беларуси

28 июня 2018, 06:39  •  90 • Аналитика


В Североатлантическом альянсе в ближайшее время будет принят новый план, направленный на повышение готовности вооруженных сил стран-членов блока к ведению боевых действий на территории Европы. Проект был разработан и подготовлен Пентагоном, после чего обсуждался на встрече министров обороны стран НАТО.

План имеет название «Four Thirties» («Четыре по 30»). Он предусматривает наличие к 2020 году в структуре НАТО 30 мотопехотных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей, готовых к применению в течение 30 дней.


Данное формирование должно стать дополнением к силам быстрого реагирования и объединенной оперативной группе повышенной готовности НАТО. В их рядах в общей сложности насчитывается более 30 тысяч человек, которые должны быть в состоянии срочно развернуться и вести боевые действия на протяжении 48 часов с момента получения приказа.

Таким образом, через год у границ Беларуси и России Североатлантический альянс будет иметь целую армию. Причем данное формирование будут поддерживать свыше 500 самолетов и вертолетов, а также почти 50 надводных кораблей и подводных лодок.

С этой целью уже началось строительство соответствующей военной инфраструктуры. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, средства на реализацию проекта будут зависеть от объемов выделяемых сил и средств каждой страны альянса. К слову, Польша уже заявила о готовности понести часть расходов, которые связаны с возможным размещением на ее территории американской бронетанковой дивизии. Хотя никаких предпосылок для этого нет. Ведь увеличения численности белорусских вооруженных сил у границ Польши (а тем более российских), требующего постоянного размещения в этой стране американской дивизии (необходимо вспомнить еще о формировании на востоке страны новой польской дивизии), не отмечается.

Постоянное присутствие войск США, по убеждениям западных военачальников и политиков, поспособствовало бы надежной защите так называемого Сувалкского коридора, где американские войска должны противостоять некоей российской угрозе, причем со стороны Беларуси.

Очевидно, что аргументы в пользу размещения американцев притянуты за уши, поскольку в Беларуси нет боевых российских подразделений, что просто нереально было бы утаить с современным уровнем средств разведки. Кроме того, Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что российские войска могут появиться в стране (кроме временного присутствия на учениях) только в случае нападения на Союзное государство или в случае непосредственной угрозы такого нападения.

Однако в случае постоянного размещения войск в Польше с российской и белорусской стороны последуют контрдействия. Это связано с тем, что необходимо будет выровнять нарушающийся баланс сил и средств.

К сожалению, Белый дом, используя различные приемы, продолжает навязывать свою политику странам, имеющим нереализованные амбиции и придуманные обиды на Россию как наследницу СССР. Желание раскачать ситуацию в регионе, повлиять на спокойную и мирную жизнь граждан Восточной Европы перевешивает чашу весов, где с другой стороны находится огромный ком внутренних проблем, начиная от громадного внешнего долга до отсутствия той самой хваленой демократии в своих же странах.

О том, что Беларусь может пересмотреть свою позицию относительно размещения на своей территории базы российских войск, если, например, Варшава все же разместит американский контингент, недавно заявил в ходе своего визита в Брюссель белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

Видимо, неспроста в начале июня в г. Минске состоялось заседание белорусско-российской Межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. В ее рамках прошла встреча председателя ГВПК Беларуси Олега Двигалева с директором Федеральной службы по ВТС России Дмитрием Шугаевым, в ходе которой стороны отметили высокий уровень достигнутого взаимодействия и подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества между странами.
Носари Российской империи


Олег Двигалев констатировал, что реализация Договора между РБ и РФ о развитии ВТС позволила существенно повысить оперативность поставок современных образцов ВВСТ в интересах вооруженных сил двух государств и выстроить эффективные кооперационные цепочки между предприятиями оборонного сектора экономики.

А спустя несколько дней, 19 июня, в рамках заседания Высшего государственного совета Союзного государства состоялась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина, проходившая на протяжении более двух часов встреча в узком формате, на которую не пустили журналистов.

В ходе двусторонних переговоров был обсужден широкий перечень вопросов, касающихся внешней политики, обеспечения обороноспособности и безопасности в рамках Союзного государства.

В любом случае, наращивание войск США и НАТО в Восточной Европе никак не способствует безопасности и стабильности на континенте и продолжит втягивание государств региона в дальнейшую гонку вооружений с непредсказуемыми последствиями.
Автор: Владимир Вуячич

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