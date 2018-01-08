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Незваные гости: самолёт и беспилотник ВМС США провели разведывательные полёты вблизи Крыма
08 января 2018, 14:24 • 392 • В мире
Самолёт-разведчик Boeing P-8A Poseidon и стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk ВМС США были замечены в воздушном пространстве над акваторией Чёрного моря. Они несколько часов независимо друг от друга летали вдоль побережья Крыма. Примечательно, что БПЛА до этого находился в небе над востоком Украины. Зачем американские летательные аппараты проводили разведку в регионе — в материале RT.
Reuters
Американский самолёт-разведчик Boeing P-8A Poseidon и стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk были замечены в воздушном пространстве у побережья Крыма. Такие данные приводят порталы CivMilAir, Aircraft Spots и Mil Radar, специализирующиеся на отслеживании перемещений военной и гражданской авиации.
Согласно имеющейся информации, патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168432 и позывным PS076 в 07:46 GMT (10:46 мск) 7 января вылетел в район Чёрного моря с авиабазы Сигонелла на Сицилии.
Разведывательная операция проходила на высотах 25—27,5 тыс. футов (7600—8400 метров) и продолжалась несколько часов. По данным Aircraft Spots, в 13:33 GMT (16:33 мск) самолёт всё ещё находился над акваторией Чёрного моря недалеко от западного побережья Крыма.
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