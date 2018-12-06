«Незнание международного права»: Верховная рада Украины разрешила пограничникам открывать огонь без предупреждения

Украинские пограничники получили право открывать огонь без предупреждения с целью отражения нападения. Соответствующий документ принят в Верховной раде. Кроме того, закон вдвое расширяет прилегающую к территориальным водам зону, контролируемую Киевом. По словам экспертов, существующие международные правовые акты, в том числе Конвенция ООН по морскому праву от 1982 года, в достаточной мере регулируют действия погранслужб. По мнению политологов, от украинских властей следует ожидать новых антироссийских провокаций.

Украинским пограничникам разрешили применять оружие без предупреждения, если они подвергаются нападению. Соответствующий закон 6 декабря был принят Верховной радой Украины. Кроме того, парламентом была вдвое расширена прилегающая к территориальным водам зона, на которой могут действовать пограничники.

«На карте Чёрного моря появились зоны, на которых из-за отсутствия соответствующего законодательства, не позволяющего предупреждать преступления, в том числе осуществляется перевалка грузов через море, нарушение государственной границы, в частности вражеской агентурой и разведывательно-диверсионными группами», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что ситуация с «отсутствием законодательства» возникла якобы из-за воссоединения Крыма и России в 2014 году. Напомним, оно произошло в результате референдума, на котором большая часть населения полуострова проголосовала за воссоединение с РФ.

За принятие закона «О прилегающей зоне Украины» проголосовали 244 депутата из 450. Теперь его должен подписать президент Пётр Порошенко.

Катера погранслужбы Украины в Одессе

Reuters

© Yevgeny Volokin

«Попытка обострить ситуацию»

На данный момент судоходство регулируется нормами, прописанными в Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. При этом новые законы вводят путаницу, считает кандидат военных наук, профессор Борис Усвяцов.

«Есть такое понятие — «12-мильная зона», территориальные воды. Есть понятие «экономическая зона». Что они под этот законопроект придумали — это серость. Незнание международных конвенций, права. Он не будет воспринят нормальными, адекватными людьми международного сообщества», — отметил он в разговоре с RT.

Разрешение открывать огонь вызывает серьёзные опасения, так как может спровоцировать международный конфликт, заявил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Давайте представим, что украинские корабли вторглись в российские территориальные воды и Россия без предупреждения открыла по ним огонь. Это привело бы к крупному международному конфликту. Очевидно, если Украина сама по себе предполагает такие действия, значит, она готова спровоцировать крупный международный конфликт», — подчеркнул он.

Введение этого закона говорит о том, что Порошенко идёт на обострение ситуации в Азовском и Чёрном морях из-за предстоящих в марте следующего года выборов, указал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Всё, что сейчас происходит на Украине, — это попытка эскалировать ситуацию просто до невозможного. Порошенко делает всё, чтобы продлить срок военного положения на Украине. Понятно, что в течение нынешнего срока военного положения он не сможет поднять свой рейтинг на приемлемую высоту», — сказал он RT.

При этом, по мнению Блохина, можно ожидать новых провокаций, направленных на Россию.

«Надо приготовиться к новым провокациям… Это будет мешать экономическим процессам, будет нагнетаться атмосфера страха. А когда эта атмосфера присутствует, могут случаться непредсказуемые столкновения. Если смотреть друг на друга через прицел, то каждый шорох может спровоцировать конфликт», — подчеркнул эксперт.

Напомним, 25 ноября три военных украинских корабля — буксир «Яны Капу» и бронекатера «Бердянск» и «Никополь» — попытались пересечь российскую границу в районе Керченского пролива, не отвечая на запросы погранслужбы РФ и игнорируя установленные правила.

Российским пограничникам пришлось применить оружие, после чего украинские корабли были задержаны. Все 24 человека, находившиеся на борту кораблей ВМСУ, включая сотрудников СБУ, были арестованы.

В результате на Украине было введено военное положение в 10 областях. В России инцидент назвали украинской провокацией.

«Это, безусловно, провокация, которая организована действующей властью (думаю, что и действующим президентом) в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года», — прокомментировал инцидент президент РФ Владимир Путин.

«Уничтожает правовую базу»

Кроме того, в четверг, 6 декабря, Верховная рада также приняла закон «О прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Российской Федерацией», внесённый ранее Порошенко. Таким образом, действие двустороннего соглашения будет прекращено 1 апреля 2019 года — когда истекает срок нынешнего документа.

5 декабря комитет Рады по иностранным делам рекомендовал принять этот законопроект, хотя до того выступал с критикой документа, утверждая, что это повредило бы подготовке иска против России в международные суды.

Как отметил в беседе с RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, ни одна из сторон от принятия документа не выиграет.

«Нынешняя политическая власть на Украине подобного рода действиями уничтожает всю правовую базу взаимоотношений между двумя странами... Особенно это касается гуманитарной сферы», — сказал он.