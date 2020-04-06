Незнакомка едва не пробралась в дом Синдзо Абэ: Охрана сработала только в саду

О неприятном инциденте с премьер-министром сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. Он рассказал об аресте неизвестной женщины, которая попыталась проникнуть в дом Синдзо Абэ.

Сам же премьер в момент попытки проникновения был как раз дома. Остановили и перехватили незнакомку только в саду, куда она уже успела пробраться, - сработала охрана.

Информационное агентство Kyodo сообщило о том, что всё случилось ещё вечером 4 апреля, однако известно об инциденте стало сейчас. В правительстве пообещали уделить внимание безопасности "важных лиц".

"Мы намерены приложить все силы к обеспечению безопасности важных лиц", - цитирует ТАСС слова Ёсихидэ Суги.