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Незнакомка едва не пробралась в дом Синдзо Абэ: Охрана сработала только в саду
06 апреля 2020, 20:35 • 24 • В мире
СМИ сообщили о попытке проникновения в личный дом премьер-министра Японии Синдзо Абэ незнакомки. Женщину охрана премьера успела перехватить только в саду.
О неприятном инциденте с премьер-министром сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. Он рассказал об аресте неизвестной женщины, которая попыталась проникнуть в дом Синдзо Абэ.
Сам же премьер в момент попытки проникновения был как раз дома. Остановили и перехватили незнакомку только в саду, куда она уже успела пробраться, - сработала охрана.
Информационное агентство Kyodo сообщило о том, что всё случилось ещё вечером 4 апреля, однако известно об инциденте стало сейчас. В правительстве пообещали уделить внимание безопасности "важных лиц".
"Мы намерены приложить все силы к обеспечению безопасности важных лиц", - цитирует ТАСС слова Ёсихидэ Суги.
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