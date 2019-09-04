Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Об экономике никто не думает»: к каким последствиям привела украинская блокада ...
О чём звонил колокол?
«Это настоящее чудо»: потерявшаяся в Белоруссии девочка нашла родителей спустя 2...
Успешные испытания процессоров Эльбрус в отечественной энергетике (Руслан Осташк...
Главная / Политика

Нежизнеспособный список Навального: Эксперты не верят в "Умное голосование"

04 сентября 2019, 00:39  •  73 • Политика
Эксперты не верят в проект Алексея Навального "Умное голосование", который они называют нежизнеспособным.
Предложенная блогером система "Умное голосование" не жизнеспособна и не сможет заработать на выборах 8 сентября. Об этом пишет Ura.ru.
Ранее соратники Навального сформировали список кандидатов на Едином дне голосования 8 сентября. Блогер поддержал таких политиков, как Сергея Митрохина, Анастасию Удальцову, Леонида Зюганова и других.
Как отметила ведущий аналитик Института региональной экспертизы Ксения Плинер, кандидаты от Алексея Навального вызывают много вопросов. Например, внук лидера КПРФ Леонид Зюганов, которого москвичи могут не поддержать.
Другие кандидаты также засветились благодаря скандалам и эпатажному поведению. Так, выдвиженец от КПРФ Павел Тарасов в 2012 году ударил головой руководителя районного ТИК. А коммунист Сергей Савостьянов умудрился поругаться с избирателями.
Как считает эксперт Дмитрий Еловский, далеко не факт, что участники "Умного голосования" победят в тех районах, где непопулярен кандидат от "Единой России".
"Этот протест вполне может уйти вообще в неизвестного кандидата, которого даже "Умное голосование" считает аутсайдером. Такова природа протеста", - пояснил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



73
Источник
Похожие новости
03 сентября 2019, 18:09
Сначала ЕС, теперь НАТО: В Северной Македонии назвали причину отсрочки вступления в Альянс
04 сентября 2019, 00:39
Российская ПВО перехватила ракеты и сбила вражеские беспилотники
03 сентября 2019, 18:09
В Крыму оценили потери Украины от блокады полуострова
03 сентября 2019, 22:39
Кандидат от КПРФ отказался от поддержки Навального на выборах в Мосгордуму
03 сентября 2019, 11:39
Вместе "в борьбе против нацизма": Путин о братских отношениях между Россией и Монголией
04 сентября 2019, 00:39
"Армия депутатов болтает, а дети мерзнут": Чиновникам Удмуртии устроили разнос за "длинные языки"
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 сентября 2019, 00:39
"Сердце разрывается": После бури негодования в Иране 9-летнюю невесту хотят...
04 сентября 2019, 00:24
Пять лет тюрьмы, переквалификация и снятие обвинений: как прошли суды по нарушениям в...
04 сентября 2019, 00:39
И даже королеву не спросила: Спасать свою репутацию Меган Маркл позвала пиарщиков Вай...
04 сентября 2019, 00:39
Напал сзади - и головой в пол: Зеленского призвали приструнить секретаря-"разбой...
04 сентября 2019, 00:24
«Создают рычаги давления»: как лишение депутатов неприкосновенности повлияет на Верхо...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 августа 2019, 01:39
"Провокация с нечеловеческим упорством": Южная Осетия выдвинула Грузии ультиматум по границе
01 сентября 2019, 20:39
"Та иди уже ты": "Изгнание" Порошенко из Рады вызвало хохот в Сети
28 августа 2019, 18:54
«Преднизолона нет абсолютно нигде»: почему из российских аптек исчезло жизненно важное лекарство
03 сентября 2019, 14:39
Лукашенко объяснил «закрытие» границы Белоруссии с Украиной
30 августа 2019, 03:39
Срок - до утра пятницы: Южная Осетия ультимативно обратилась к Грузии
30 августа 2019, 03:39
"Балтийские тигры хоть будут?": Вслед за Лукашенко от визита в Польшу отказался Трамп
01 сентября 2019, 23:54
"Хорошо, что нас не позвали": Что не так с приглашениями Польши на "праздник"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.