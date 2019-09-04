Нежизнеспособный список Навального: Эксперты не верят в "Умное голосование"

Предложенная блогером система "Умное голосование" не жизнеспособна и не сможет заработать на выборах 8 сентября. Об этом пишет Ura.ru.

Ранее соратники Навального сформировали список кандидатов на Едином дне голосования 8 сентября. Блогер поддержал таких политиков, как Сергея Митрохина, Анастасию Удальцову, Леонида Зюганова и других.

Как отметила ведущий аналитик Института региональной экспертизы Ксения Плинер, кандидаты от Алексея Навального вызывают много вопросов. Например, внук лидера КПРФ Леонид Зюганов, которого москвичи могут не поддержать.

Другие кандидаты также засветились благодаря скандалам и эпатажному поведению. Так, выдвиженец от КПРФ Павел Тарасов в 2012 году ударил головой руководителя районного ТИК. А коммунист Сергей Савостьянов умудрился поругаться с избирателями.

Как считает эксперт Дмитрий Еловский, далеко не факт, что участники "Умного голосования" победят в тех районах, где непопулярен кандидат от "Единой России".

"Этот протест вполне может уйти вообще в неизвестного кандидата, которого даже "Умное голосование" считает аутсайдером. Такова природа протеста", - пояснил он.