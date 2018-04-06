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Нежелательный свидетель

06 апреля 2018, 17:54  •  204 • Карикатуры

В опечатанном доме Сергея Скрипаля нашли погибших от жажды морских свинок, а кот был в таком состоянии стресса, что "ради прекращения страданий" его усыпили в химлаборатории Портон-Даун. Питомцев уже кремировали. Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила недоумение таким шагом, отметив, что животные могли стать важной уликой в деле об отравлении.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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