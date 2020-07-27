«Нежелание разрешать вопросы объективно»: глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7

Германия не поддержит возвращение России к переговорам стран «Большой семёрки», пока не разрешатся конфликт в Донбассе и вопрос принадлежности Крыма. Такое мнение высказал глава МИД ФРГ Хайко Маас. Ранее Дональд Трамп рассказал об идее приглашения на предстоящий саммит G7 лидеров четырёх стран — РФ, Индии, Южной Кореи и Австралии — в США. В Госдуме отметили, что Россия не стремится к возврату к «восьмёрке», ориентируясь на другие форматы взаимодействия между государствами. При этом в Совфеде указали, что на Западе уже многие годы не пытаются вникнуть в проблематику вопросов, в которых якобы виновата Россия.

Берлин выступает против возвращения формата «Большой восьмёрки» с участием России. Об этом в интервью изданию Rheinische Post заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. По его словам, расширение нынешнего формата G7 станет возможным только после того, как разрешатся конфликт на юго-востоке Украины, а также ситуация с Крымом.

«Мы не можем просто так согласиться с тем, что в XXI веке границы в Европе изменяются. Если речь идёт об урегулировании ситуации на востоке Украины, то обсуждаться должен и вопрос Крыма», — сказал он.

«Пока этот вопрос не разрешён, я не вижу возможностей для приглашения России», — добавил Маас.

Глава немецкого МИД также отрицательно отнёсся к идее президента США Дональда Трампа пригласить на саммит «Большой семёрки», который пройдёт в США, ещё три государства (Южную Корею, Австралию и Индию), помимо России.

«Нам не нужны G11 или G12», — отметил он, напомнив о существовании G20.

Помимо этого, Хайко Маас лестно высказался о своём коллеге Сергее Лаврове. Он назвал министра иностранных дел России «очень опытным» дипломатом, с которым всегда можно «найти приемлемое решение», несмотря на то что тот последовательно отстаивает интересы российской стороны.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заметил, что формат «Большой семёрки» после исключения России стал деградировать и утрачивать своё важное геополитическое значение.

«Я считаю, что именно остальным участникам необходимо, чтобы Россия вернулась в данный формат. Для нас достаточно других форматов для реализации своей внешнеполитической концепции и участия в международных организаций: это и ООН, и ОБСЕ, и многие другие форматы многосторонние, где мы эффективно участвуем», — заметил парламентарий в беседе с RT.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков подчеркнул, что глава немецкого МИД отметился стандартной фразой относительно России в контексте поддержки Украины со стороны Запада.

«При этом всем понятно, что Россия в G7 не просится и не пытается превратить его в «восьмёрку». На первый план выходит уже G20. Это заявление оригинальностью не отличается. Если они будут всё время этого направления придерживаться, то никакого развития ни ЕС, ни мировое сообщество не получит. Они должны серьёзно вникнуть в ситуацию с Крымом, в ситуацию на Украине и заниматься выработкой решений, которые позволили бы им максимально сблизиться с Россией», — пояснил собеседник RT.

В Москве неоднократно отмечали, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе.

Отметим, что в понедельник, 27 июля, на юго-востоке Украины начинает действовать режим всеобъемлющего прекращения огня. Такие договорённости были достигнуты в рамках трёхсторонней контактной группы в Минске.

Также официальными лица России подчёркивалось, что вопрос Крыма, ставшего российским регионом после референдума в марте 2014 года, закрыт.

«Президент России неоднократно заявлял и разъяснял своим собеседникам, что на повестке дня такого вопроса, как Крым, быть не может и не будет никогда, потому что Крым является неотъемлемой частью России», — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Россия и G7

Вопрос приглашения России на саммит G7 в 2020-м был поднят ещё на прошлогодней встрече лидеров стран «Большой семёрки», которая проходила во французском городе Биарриц с 24 по 26 августа. Как отмечали тогда СМИ, в поддержку возврата Москвы к этому формату выступили глава Белого дома Дональд Трамп и премьер-министр Италии Джузеппе Конте, тогда как глава японского правительства Синдзо Абэ придерживался нейтралитета, а остальные высказались против.

При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель также обращала внимание, что приглашение России зависит от прогресса по ситуации в Донбассе.

«Я от имени Германии ясно дала понять, что мы нуждаемся в прогрессе в реализации «Минска», чтобы снова запустить переговоры об участии России в формате G7», — говорила она.

Лидеры стран «Большой семёрки» в ходе саммита G7 во французском Биаррице

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© Ian Langsdon

Между тем в этом году американский лидер вновь высказался о необходимости расширения G7, поскольку считает этот формат устаревшим. В российском МИД согласились с этой позицией, указав, что решение вопросов мировой политики и экономики «в рамках эксклюзивных клубов западных стран невозможно».

«Очевидно, например, что без участия Китая едва ли возможно реализовать серьёзные начинания глобального значения», — заявляла официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, напомнив о «хорошо себя зарекомендовавшем формате» G20, где представлены и G7, и БРИКС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что для Кремля не является самоцелью возврат к бывшей «восьмёрке».

«Не то чтобы Россия стремится в «семёрку», но здесь важно отношение. Вопрос, который Маас видит в качестве препятствия, это вопрос украинского кризиса, он не является результатом российской деятельности. Что касается формата семёрки», это дополнительная, важная возможность обсуждать такие вопросы. Сам формат предполагает обмен мнениями, поэтому отказ от этого можно расценить как нежелание разрешать эти вопросы объективно», — заявил RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.