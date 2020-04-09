Нездоровый интерес: почему в США заявили о пересмотре финансирования ВОЗ

США пересматривают объём финансирования Всемирной организации здравоохранения. Об этом заявил глава Госдепа Майк Помпео. О том, что США могут приостановить взносы в бюджет ВОЗ, ранее заявил Дональд Трамп. Американский лидер считает, что организация «ориентирована на Китай». Кроме того, хозяин Белого дома считает, что ВОЗ не смогла вовремя предупредить мировое сообщество о реальной угрозе коронавируса COVID-19. По мнению экспертов, с помощью таких заявлений Трамп пытается переложить ответственность за вспышку вируса в США на ВОЗ и Китай. Кроме того, Вашингтон может готовить почву для выхода США из организации, отмечают эксперты.

США пересматривают объем финансирования Всемирной организации здравоохранения, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«В данный момент мы пересматриваем объем финансирования Всемирной организации здравоохранения​​​... Организации должна работать, они должны давать результаты, которых от них ожидают... В случае с ВОЗ мы не видим, что она добилась того, что должна была», — заявил глава Госдепа.

О том, что США могут заморозить взносы в бюджет ВОЗ, ранее заявил Дональд Трамп. Американский лидер обвинил ВОЗ в том, что она не смогла вовремя предупредить мировое сообщество об угрозе коронавируса COVID-19.

«Они могли бы привлечь внимание (к коронавирусу. — RT) ещё несколько месяцев назад. Им следовало об этом знать, и они, вероятно, об этом знали», — заявил Трамп.

Кроме того, хозяин Белого дома считает, что ВОЗ «ориентирована на Китай», поскольку организация выступила в начале февраля против ограничений, вводимых странами на поездки из КНР.

«Они действительно критиковали и не соглашались с моим запретом на поездки, когда я его ввёл, и они ошиблись. Они во многом ошиблись. У них на раннем этапе было полно информации, но они не… похоже, они очень ориентированы на Китай», — подчеркнул Трамп.

Отвечая на вопрос журналистов, уместно ли замораживать финансирование ВОЗ во время пандемии, Трамп заявил, что пока такой шаг лишь рассматривается.

«Может и нет. Я и не говорю, что сделаю это. Но мы рассмотрим такой вариант», — пояснил Трамп.

Президент США напомнил о том, что американская сторона предоставляет ВОЗ огромное финансирование, но сейчас Вашингтон изучит вопрос о его прекращении.

«Видите ли, там (в ВОЗ. — RT) ошиблись. И если взглянуть на то, что было в предыдущие годы, вы увидите, что ВОЗ демонстрирует явную предвзятость в пользу Китая. Так не должно быть», — подчеркнул Дональд Трамп.

Комментируя заявление американского президента, директор европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге отметил, что сейчас «не время для сокращения финансирования» организации, поскольку мир продолжает находиться в острой фазе пандемии.

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© Joshua Roberts

В Китае тоже прокомментировали планы Дональда Трампа по заморозке финансирования ВОЗ. Как заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, такой шаг может негативно сказаться на борьбе с пандемией коронавируса.

«В нынешних условиях распространения эпидемии по всему миру заявление США о том, что они приостановят финансирование ВОЗ, будет иметь негативное влияние на международную борьбу с пандемией», — подчеркнул китайский дипломат, добавив, что ВОЗ играет важную роль в этой работе.

Не согласны с выводами Дональда Трампа и в ООН. Как отметил представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, ВОЗ проделала колоссальную работу по борьбе с COVID-19.

С критикой в адрес ВОЗ американский лидер ранее уже выступал в своём Twitter.

«ВОЗ действительно облажалась. По какой-то причине эта организация, которая в значительной степени финансируется США, во многом ориентирована на Китай. Мы тщательно изучим этот вопрос. К счастью, на раннем этапе я отверг их совет оставить наши границы открытыми для Китая. Почему они дали нам такую плохую рекомендацию?», — написал Трамп.

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2020

Но многие в США считают, что крупные ошибки в борьбе с коронавирусом допустила не ВОЗ, а Белый дом.

Как написал в ответ на пост Трампа в Twitter американский врач, специализирующийся на вопросах телемедицины, Юджин Гу, когда Центры по контролю и профилактике заболеваний впервые объявили, что из-за коронавируса жизнь в Америке изменится, все, за исключением Трампа, поняли, насколько ситуация серьёзна.

«А он (Трамп. — RT) продолжал твердить: «Это всего лишь грипп, ребята». Облажался Трамп, и теперь он обвиняет ВОЗ в своих ошибках», — считает медик.

Действительно ещё в начале марта Дональд Трамп сравнивал COVID-19 с обычным сезонным гриппом.

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«Обычный показатель в нашей стране: от 27 тыс. до 70 тыс. смертей от гриппа в год. И никто ничего не закрывает, жизнь и экономика идут своим чередом», — написал он в своём Twitter, призвав американцев «задуматься».

Напомним, ещё в начале февраля власти США закрыли сообщение с Китаем, исключение было сделано только для американских граждан. Однако последние должны были по прибытии из КНР выждать две недели в карантине, а также сдать медицинские тесты.

Руководство ВОЗ не поддержало такие меры. Как заявил тогда генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус, действия Пекина позволили замедлить распространение коронавируса в мире. ВОЗ призвала страны воздержаться от введения ограничений на поездки в Китай, а также торговый оборот с КНР. В организации посчитали, что в подобных мерах нет необходимости.

При этом ВОЗ рекомендовали проводить скрининг въезжающих пассажиров, а также применять карантинные ограничения для лиц, имевших опасные контакты.

Хотя американские власти и закрыли сообщение с КНР, это не помогло избежать крупной вспышки коронавируса на территории США. Сейчас страна оказалась на первом месте по количеству заражений коронавирусом и смертей от него. На 8 апреля число инфицированных COVID-19 жителей США превысило 400 тыс., за сутки в стране от вируса погибли 1736 человек. Всего на территории США коронавирус унёс более 14 тыс. жизней людей.Эксперты не разделяют оценок американского лидера. Как отметил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, обвинения в бездеятельности, звучащие сегодня в адрес администрации Трампа, имеют под собой основания. По словам эксперта, власти США слишком поздно начали принимать меры для борьбы с распространением инфекции.

«И сегодня тот факт, что США вышли на первое место по количеству заболевших, позволяет оппонентам активно критиковать администрацию Трамп», — отметил эксперт.

По словам Васильева, администрация Трампа в целом не уделяла большого внимания сфере здравоохранения. А ВОЗ является для администрации Трампа «бельмом в глазу», поскольку организация устанавливает стандарты в сфере здравоохранения, исполнять которые должны государства. Эта ситуация не устраивает власти США, считает эксперт.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин уверен, что во многом резкая риторика Трампа является сегодня реакцией на критику в его адрес.

«Противники Трампа сейчас пытаются использовать любой повод, чтобы раскритиковать его. Текущий кризис стал для демократов поводом показать, что Трамп — не эффективный лидер. Он, в свою очередь, отыгрывается на ВОЗ», — отметил эксперт в комментарии RT.

«Типичный подход»

Ещё одним объектом критики для Вашингтона, наряду с ВОЗ, стал Китай. Хотя международные эксперты отмечают эффективность, с которой власти Китая смогли в относительно короткие сроки купировать распространение в стране коронавируса, американское руководство не готово признавать заслуги китайской стороны.

В Вашингтоне не согласны с тем, что Пекин сделал всё возможное, чтобы остановить распространение вируса. Как заявил в марте глава Госдепа Майк Помпео, китайские власти якобы позволили сотням тысяч заражённых людей покинуть город Ухань. Об этом глава американского внешнеполитического ведомства заявил в эфире телеканала Fox News. По версии американской стороны, китайские власти упустили время, пытаясь не допустить распространение информации об опасном вирусе.

Паром через Янцзы в Ухани.

Reuters

По мнению Владимира Васильева, администрация Трампа пытается использовать ситуацию с коронавирусом, чтобы обвинить в её возникновении Китай.

«Американские власти уже начинают наращивать претензии не только к ВОЗ, но и к КНР, постепенно дело дойдёт и до требований «компенсировать» США убытки от пандемии. Вашингтон будет раскручивать идею о том, что Пекин якобы виноват в пандемии. И эти призывы могут пасть на благодатную почву, учитывая общее ухудшение экономической ситуации», — считает эксперт.

Пока же Вашингтон может попытаться сэкономить средства, заморозив финансовые транши Всемирной организации здравоохранения, считают эксперты. США являются крупнейшим донором ВОЗ: суммарный объём американских взносов в бюджет организации за 2016—2017 годы составил около $1 млрд. Эта сумма включает как обязательные взносы, так и добровольные пожертвования. По итогам 2018 года США также оказались на первом месте по объему переведённых на баланс ВОЗ средств, пожертвовав на нужды организации около $400 млн.

Как отмечают эксперты, урезание расходов на нужды международных структур является частью давней стратегии Трампа. Например, в 2019 году стало известно о сокращении взносов США в бюджет НАТО. Об этом сообщил генсек военного блока Йенс Столтенберг.

«В целом, урезание бюджетов, как и выход из международных организаций, вписывается в типичную для Трампа тактику. Сейчас он в очередной раз хочет доказать бессмысленность участия США в международных структурах и договорах. Очевидно, что США могут не только заморозить выплаты в ВОЗ, но и начать выход из неё», — считает Владимир Васильев.

Похожей точки зрения придерживается и Константин Блохин, по словам эксперта, критикуя ВОЗ, Трамп в очередной раз продемонстрировал свои идейные приоритеты, курс на политическое и экономическое обособление страны.

В свою очередь, Владимир Васильев считает, что, критикуя ВОЗ, Трамп, в первую очередь, пытается снять с себя ответственность за ситуацию с коронавирусом в стране.

«Проще говоря, получая критику в свой адрес, администрация Белого дома «переводит стрелки» на ВОЗ, выискивая «козлов отпущения». Несомненно, что со временем эта тенденция только усилится», — подытожил эксперт.