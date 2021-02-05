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"Нездоровая ситуация": Лавров оценил отношения России и Европы
05 февраля 2021, 14:25 • 132 • Политика
Дипломат не стал скрываться за деликатными формулировками
Глава российского МИД Сергей Лавров при общении с шефом европейской дипломатии Жозепом Боррелем заявил, что отношения между Российской Федерацией и Европейским союзом нельзя назвать нормальными.
По мнению руководителя внешнеполитического ведомства России, основная проблема заключается в том, что два крупнейших игрока в Евразии никак не могут найти общий язык. При этом Россия всегда готова к контактам на равноправных позициях.
"Это нездоровая ситуация", – подчеркнул глава МИД России.
Сергей Лавров обратил внимание, что такое положение дел неудобно всем: российской стороне и европейским коллегам.
Главный дипломат страны заверил посланника Европы, что Москва готова разговаривать на любые темы и отвечать на любые вопросы. Встреча дипломатов проходит сегодня в столице РФ, пишет РИА "Новости".
Кстати, недавно Лавров ответил на агрессию Запада словами культового российского киногероя Данилы Багрова.
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