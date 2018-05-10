Нездоровая конкуренция: как Варшава пытается остановить строительство «Северного потока — 2»

Польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) начало расследование в отношении «Газпрома» и его европейских партнёров. Соответствующее письмо было направлено российскому газовому концерну. Варшава считает, что кредитование строительства «Северного потока — 2» со стороны ряда энергетических компаний Европы нарушает антимонопольное законодательство ЕС. Эксперты полагают, что польские власти таким образом пытаются угодить Вашингтону, с которым налаживают всё более тесные контакты. Удастся ли Польше достичь своей цели и затормозить создание новой ветки газопровода — в материале RT.

В «Газпроме» изучают письмо, полученное от польского антимонопольного ведомства. Об этом 10 мая сообщило агентство ТАСС со ссылкой на информационное управление российской энергетической компании. Польские власти инициировали антимонопольное расследование в отношении участников проекта «Северный поток — 2», включая «Газпром» и европейских акционеров. Расследование начато польским Управлением по охране конкуренции и потребителей (UOKiK).

«Управление защиты конкуренции и потребителей начинает расследование против «Газпрома» и пяти международных компаний, ответственных за финансирование газопровода «Северный поток — 2», — говорится в сообщении, распространённом UOKiK.

Речь идёт, помимо «Газпрома», о швейцарской Engie и голландских Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Польская сторона обвиняет компании в совместной деятельности по финансированию строительства «Северного потока — 2» в обход антимонопольного запрета по созданию консорциума для строительства газопровода. Такому консорциуму, по заявлению UOKiK, грозит штраф в размере 10% от оборота.

UOKiK уже расследовал обстоятельства финансирования «Северного потока — 2» летом 2016 года. Регулятор пришёл к выводу, что консорциум «Газпрома» и пяти европейских компаний нарушает правила конкурентной борьбы. Кроме того, антимонопольное ведомство предупредило о том, что после запуска в эксплуатацию магистрали «Северный поток — 2» «Газпром» ещё больше укрепит свои позиции в переговорах с польскими потребителями газа.

После того как UOKiK озвучил своё решение, шесть компаний — партнёров по строительству второй ветки трансбалтийского газопровода отозвали поданную ранее заявку на создание совместного предприятия и приняли решение действовать через основанную в Швейцарии компанию Nord Stream 2 AG, единственным владельцем которой является «Газпром». Остальные партнёры теперь участвуют в проекте в качестве кредиторов.

«Будет вынуждена противостоять Германии»

По мнению экспертов, действия Варшавы могут быть продиктованы как политическими, так и корыстными мотивами. На польской территории есть инфраструктура для транспортировки российского газа — трубопровод «Ямал — Европа», запущенный в эксплуатацию в 1999 году. В своё время этот проект вызывал такое же недовольство Вашингтона, какое сегодня американская администрация проявляет по отношению к «Северному потоку — 2».

«В обозримом будущем Польша не потеряет доходы от транзита российского газа, ведь главная задача «Северного потока — 2» — разгрузить украинское, а не польское направление, — отметил в интервью RT ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. — Возможно, поляков беспокоит долгосрочная перспектива, когда будет построен не только «Северный поток — 2», но и какие-то другие ветки. Вообще-то, полякам предлагали в своё время построить газопровод «Ямал — Европа — 2», но они отказались. Поэтому главный мотив — политический: современные польские власти настроены на конфликт с Россией и пытаются топить российские проекты».

Эксперты скептически оценивают перспективы антимонопольного расследования, начатого польским Управлением по охране конкуренции и потребителей. Как пояснил Митрахович, Варшава просто пытается воспользоваться «молодостью» общеевропейского права и наличием в нём расходящихся трактовок.

«И это поначалу даже удалось, когда Польша заблокировала участие партнёров в проекте в качестве соакционеров: было решено, что это нарушает антимонопольные правила ЕС. Однако «Газпром» и его европейские партнёры быстро сориентировались — участники стали не акционерами, а кредиторами проекта», — пояснил эксперт.

Польша пытается доказать, что этот формат тоже противоречит антимонопольному праву, но перспективы данных усилий сомнительны, считает эксперт. Ведь для этого Польша будет вынуждена противостоять Германии, да и другим странам — участникам «Северного потока — 2».

Похожей точки зрения придерживается и заместитель директора аналитического департамента Alpari Анна Кокорева.

«Усилия польской стороны могут доставить какие-то неприятности и повлиять на сроки реализации проекта, Варшава именно на это и рассчитывает, нагнетая внешний негативный фон. Но вряд ли это расследование всерьёз повлияет на проект», — подчеркнула эксперт в беседе с RT.

Наращивание мощностей

Усилия Варшавы по противодействию строительству «Северного потока — 2» играют на руку Белому дому, отмечают эксперты. Польские власти, находясь в достаточно непростых отношениях с руководством Евросоюза, наращивают связи с американской администрацией и видят в США ключевого внешнеполитического союзника, отмечают эксперты.

Выступая в первых числах апреля на встрече с лидерами стран Прибалтики, Дональд Трамп осудил Берлин за готовность «платить миллиарды долларов» за расширение трансбалтийского трубопровода и при этом не спешит наращивать траты на НАТО. Вашингтон грозит ввести санкции против «Северного потока — 2», в этом случае под ограничения попадёт не только «Газпром», но и европейские партнёры проекта. Такие инициативы американской администрации натолкнулись на сопротивление со стороны европейских властей — как предупредил в июле прошлого года глава ЕК Жан-Клод Юнкер, в этом случае со стороны Евросоюза последуют ответные меры.

Именно сотрудничество в энергетической сфере станет одной из ключевых тем намеченных на 18 мая переговоров Владимира Путина и Ангелы Меркель в Сочи. При этом немецкие власти не отказываются принимать во внимание требования Киева — как заявила ранее канцлер ФРГ, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини, Евросоюз заинтересован в том, чтобы Украина сохранила свой статус газового транзитёра.

Германия заявляет о сохранении части транзита через Украину только потому, что Киев будет пытаться компенсировать свои убытки за счёт европейских партнёров, считают эксперты.

«В этом случае Киев начнёт просить помощи у европейцев. Руководство «Газпрома» говорило, что украинский транзит может быть сохранён на минимальном уровне, но доходов от этого не хватит, чтобы поддерживать украинскую газотранспортную систему в приемлемом состоянии. По долгосрочным прогнозам, Германия должна существенно увеличить потребление природного газа, и когда в Берлине поймут, что недостаток дешёвого сырья может затормозить развитие собственной экономики, выбор будет сделан в пользу наращивания дополнительных газотранспортных мощностей», — подчеркнула Кокорева.

Владимир Путин и Ангела Меркель

Reuters

Призрак «энергетического НАТО»

27 марта 2018 года оператор «Северного потока — 2» сообщил о получении от властей ФРГ полного пакета документов, разрешающих строительство в исключительной экономической зоне Германии.

«Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство 30-километрового участка в соответствии с Горным законом ФРГ», — отметили в Nord Stream 2 AG.

В апреле разрешение на строительные работы в своей исключительной экономической зоне выдали власти Финляндии — речь идёт об участке газопровода протяжённостью в 374 км. Разрешение было выдано на 50 лет при условии, что возможный вред Балтийскому морю будет сведён к минимуму.

Напомним, свои претензии к проекту выдвигала и Еврокомиссия — с её точки зрения, «Северный поток — 2» может — по крайней мере частично — подпадать под действие антимонопольных норм Третьего энергопакета.

Что касается наземной инфраструктуры, которая подключена к «Северному потоку», то в октябре 2016 года Еврокомиссия вывела 90% мощностей газопровода OPAL из-под действия Третьего энергопакета. Таким образом, российский экспортёр получил эксклюзивные права на 50% мощностей OPAL, а также право выкупать у оператора ещё 40% объёмов.

2 мая 2018 года Общий суд ЕС отказался принять к рассмотрению иск «Нафтогаза Украины» к Еврокомиссии — украинская сторона требовала отменить решение по OPAL.

Обжаловать решение европейского суда пыталась и польская энергетическая компания PGNiG совместно с польским правительством. В качестве обеспечительных мер по польскому иску в декабре 2016 года решение о расширении доступа «Газпрома» к мощностям OPAL было временно приостановлено. Однако впоследствии Европейский суд юстиции отменил эти меры.

Компрессорная станция «Нафтогаза Украины»

© SERGEY BOBOK / AFP

Украинские чиновники всё чаще увязывают энергетические разногласия с военной тематикой. 7 апреля спикер Рады Андрей Парубий заявил, что после ввода в эксплуатацию второй нити «Северного потока» российские военные якобы могут начать наступление в Донбассе. 8 мая стало известно о переговорах главы компании «Нафтогаз» Андрея Коболева с заместителями постпредов НАТО в Брюсселе. Руководитель «Нафтогаза» присутствовал на заседании комиссии Украина — НАТО, одной из тем стали вопросы энергетической безопасности, в частности, речь зашла о реализации «Северного потока — 2».

По мнению экспертов, украинские политики и чиновники стараются создать негативный информационный фон для «Северного потока — 2».

«Десять лет назад была популярна идея «энергетического НАТО», её продвигали Варшава и Вашингтон, — напомнил Митрахович. — Предполагалось, что ряд стран объединятся для совместного ответа на «энергетические вызовы». Но потом этот проект был заброшен. Сейчас Андрей Коболев старается не только показать свою значимость, но и заручиться поддержкой любых западных структур и сил».

По мнению Кокоревой, все эти заявления польской и украинской сторон — просто спекуляции.

«Конечно, апелляция к оборонной организации в экономическом споре неуместна. Но они пытаются всеми силами оттягивать реализацию «Северного потока — 2», создавая вокруг проекта негативный фон. Для этого за уши притягиваются любые жалобы, пишутся иски в любые суды и так далее», — подытожила эксперт.