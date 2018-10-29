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Нездоровая гонка вооружений, ослабление государств: В России объяснили опасность Договора о запрещении ядерного оружия

29 октября 2018, 22:09  •  64 • В мире
В Госдуме разъяснили отказ России подписать Договор о запрещении ядерного оружия.
Договор о запрещении ядерного оружия противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия. Об этом говорится в сообщении российского МИД. Потому все постоянные члены Совбеза ООН выступили против его заключения.
Как сказано в документе по итогам рассмотрения Договора, лучшим способом достижения мира без ядерного оружия станет поэтапный процесс, учитывающий ситуацию в области международной безопасности.
Зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин, отметил, что решение российской стороны и Совбеза ООН было ожидаемым. Он подчеркнул, что поспешное решение может нарушить паритет между ядерными державами.
Участникам «ядерного клуба» важно сохранять приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия, а не допускать разногласий в данном вопросе.
Он пояснил, что в ядерное разоружение должно быть вовлечено мировое сообщество, а сам процесс должен идти постепенно.
Спешка может привести к обратным последствиям - нездоровой гонке вооружений, наращиванию ядерного потенциала одних и ослаблению других стран, указал Швыткин в комментарии РИА ФАН.
«Тем самым будет нарушен паритет ядерных сил в мире, что может привести к еще большей конфронтации, напряженности и, не дай бог, к непредсказуемым последствиям», - заметил он.

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