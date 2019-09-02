Независимый выбор: в Турции заявили о возможности закупить дополнительную партию С-400

Турция нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны, заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу. По его словам, Анкара готова закупить дополнительную партию С-400, если США не продадут ЗРК Patriot. По словам экспертов, независимая политика Турции — члена НАТО — в области военно-технического сотрудничества раздражает Вашингтон, однако Анкара не намерена отказываться от намеченного курса.

Турция может заключить с Россией контракт на поставку дополнительной партии зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на XIV Международном стратегическом форуме в словенском городе Блед. По его словам, это произойдёт, если Анкаре не удастся договориться с Вашингтоном о покупке комплексов Patriot.

«Сегодня нам нужно больше систем, пока мы не сможем производить свои. И если мы можем купить у США, мы купим Patriot. Если нет, то мы купим ещё С-400. Мы независимая страна», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее глава турецкого МИД указывал, что российские средства ПВО являются «более продвинутыми», чем их американские аналоги.

Напомним, в 2017 году Москва и Анкара заключили соглашение о покупке Турцией четырёх дивизионов С-400 за $2,5 млрд. Первый этап поставок начался 12 июля 2019 года и завершился 25 июля. Компоненты систем были доставлены на авиабазу Мюртед 30 авиарейсами. Второй этап стартовал 27 августа. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара намерена начать использование С-400 весной 2020 года.

Вместе с тем в Соединённых Штатах выражают недовольство такими действиями страны, входящей в блок НАТО. Так, 20 июля в Госдепе заявили, что приобретение российских зенитно-ракетных комплексов «подрывает обязательства, которые все союзники по НАТО взяли на себя по отношению к российским системам». Также американские дипломаты подчеркнули, что турецкую сторону ожидают «пагубные последствия». Вдобавок члены комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США призвали Дональда Трампа ввести санкции в отношении Анкары. Необходимость таких мер объясняется тем, что «интересам Турции наилучшим образом служит партнёрство с США, а не с Кремлём».

Авиационный вопрос

Ещё одним важным аспектом военно-технического сотрудничества для Турции является получение новейших боевых самолётов. Анкара участвует в программе по производству американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Lightning II. На турецких предприятиях производятся детали и комплектующие для этого проекта. Однако в Соединённых Штатах всерьёз рассматривают исключение турецкой стороны из этого проекта в связи с решением Анкары использовать С-400.

Между тем глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил РИА Новости, что они не собираются выходить из программы и будут рассматривать другие варианты только в случае отказа Вашингтона продавать Анкаре F-35.

«Нет. Сейчас мы являемся частью программы F-35», — сказал министр, отвечая на вопрос о ведении переговоров о покупке у России истребителей Су-35 и Су-57.

Аналогичное мнение ранее высказывал Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, точка в этом вопросе будет поставлена после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

«Если Америка продолжит вести себя прежним образом, мы позаботимся о себе. То есть оценим: Су-35 или F-35, Су-57 или что-то другое. Когда начнутся соответствующие переговоры, мы выдвинем свои условия на основании того, что будет необходимо нашей оборонной сфере», — пояснял президент Турции 30 августа.

Самолёты Су-57 и F-35

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«Турции будет очень тяжело сохранить хорошие отношения с НАТО»

Военно-техническое сотрудничество Турции и США полностью переходит в политическую плоскость, констатирует военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, собственная и независимая внешнеполитическая линия Анкары вызывает раздражение у Вашингтона.

«Мы видим чёткую тенденцию на приобретение нашего вооружения. Покупка российского оружия — задача осуществимая, невзирая на те санкции, которыми США грозят Турции в рамках американского закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций». — RT). Эрдоган ясно дал понять, что если США и дальше будут притеснять Турцию, то республика продолжит углублять военно-техническое сотрудничество с Россией», — пояснил эксперт в беседе с RT.

В свою очередь, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков заметил, что по всем техническим характеристикам С-400 на голову превосходят американский комплекс Patriot. В этой связи у Турции нет никакой необходимости тратить больше денег, добавил он.

«Я полагаю, что Турции будет очень тяжело сохранить хорошие отношения со странами НАТО во главе с США и одновременно с Россией. Какой-то выбор нужно делать. Сейчас в этом тяжёлом выборе, мне кажется, Турция определилась. Я это говорю потому, что присутствие Реджепа Тайипа Эрдогана на мероприятиях МАКС-2019 очень чётко продемонстрировало направленность Турции с точки зрения формирования новой военной стратегии посредством России. Сюда относятся не только дивизионы С-400, но также наши самолёты Су-35 и Су-57», — подчеркнул собеседник RT.