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Независимый статус Карабаха оказался невыгодным для России - СМИ
20 октября 2020, 21:15 • 87 • Политика
Ереван рискует лишиться поддержки Запада
С момента обострения конфликта в Нагорном Карабахе власти Армении заговорили о вероятном признании независимости Республики. Однако эти планы вряд ли удастся осуществить, ведь легитимный статус навредит отношениям Еревана как с Россией, так и с Западом, пишут СМИ.
Ни одно заявление главы кабмина Армении Никола Пашиняна с 27 сентября не было конкретным, а вот президент Армен Саркисян напомнил: что до распада СССР Верховный совет Армении голосовал за признание НКР независимой, однако из-за перемирия 1994 года процесс был остановлен.
Как отмечает NEWS.ru, Ереван разыгрывал признание легитимности и после – в 2009 году: в парламенте рассматривали эту инициативу. Эксперты сошлись в следующем:
"Ереван постоянно говорит о вероятности изменения статуса НКР, но в реальности опасается этого шага".
Первая причина, почему Карабах выгоден Армении как непризнанное государство, – возможность маневрировать и имитировать активность в Минской группе ОБСЕ или на двусторонних переговорах.
Кроме того, это лишит Ереван возможности перевести горячую фазу конфликта в политическую плоскость. Сейчас, когда Азербайджан наступает у границы с Ираном с одной стороны и стремится к Шуше – с другой, Еревану не навредит "козырь" с возможностью диалога.
И последнее – это отношения с другими государствами. Независимый статус Карабаха разозлит не только Россию, но и страны Запада, пишет автор материала. Дело в том, что легитимность Республики фактически нивелирует необходимость существования Минской группы ОБСЕ, а именно конфликт в Карабахе объединял Москву, Вашингтон и Париж в последнее время.
Власти Армении понимают, что в случае признания независимости Республики лишатся поддержки Запада. Так что, вероятно, этого все же не произойдет: "слишком токсично для США и Европы", пишет NEWS.ru.
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